Voorbereidingen voor nieuw kruispunt aan bedrijventerrein Doorn Noord van start Claudia Van den Houte

10 juli 2020

16u29 2 Ninove De voorbereidende werken voor de aanleg van een kruispunt aan het nieuwe industrieterrein ‘Doorn Noord’ aan de Aalstersesteenweg zijn van start gegaan.

Het bijkomende kruispunt moet ervoor zorgen dat het verkeer aan het nieuwe bedrijventerrein vlot verloopt. Momenteel wordt er een persleiding aangelegd om de riolering van het industrieterrein aan te sluiten op het rioleringsstelsel in de Okegembaan. De werken aan de nutsleidingen, in voorbereiding op de aanleg van het kruispunt zelf, starten in augustus. Het is nog niet bekend wanneer de werken voor de eigenlijke heraanleg zullen starten. “Daarover is de stad nog in overleg met het Agentschap Wegen & Verkeer (AWV). Werken in Welle zorgen voor een omleiding van zwaar vervoer over het traject zodat we wellicht moeten wachten tot die werken klaar zijn”, zegt schepen van Openbare Werken Wouter Vande Winkel (Samen-Groen). “Ondanks de vertraging zitten we op schema en zullen de werken tijdig klaar zijn”, verzekert schepen van Lokale Economie Alain Triest (Open Vld).

Verbindingsweg

Er zal voor de aanleg van het kruispunt onmiddellijk rekening worden gehouden met de verbindingsweg die de stad en AWV willen aanleggen tussen de Aalstersesteenweg en de Okegembaan. Er dreigen door de aansluiting van de Okegembaan op enkele meters van kruispunt Den Doorn immers problemen op vlak van verkeersveiligheid en filevorming. Volgens de stad kan het een oplossing zijn om de Okegembaan los te koppelen van het kruispunt. “Met de vele handelszaken op Ring West en Oost wordt dat evenwel niet evident, maar de huidige situatie is ook verre van ideaal”, stelt Vande Winkel.

Naast de nieuwe verbinding onderzoekt het stadsbestuur, in samenwerking met AWV, ook wat de mogelijkheden zijn voor kruispunt Den Doorn zelf, al zijn er nog geen concrete plannen. “We werpen in de mobiliteitsstudie tegelijk ook al een blik op het stuk Aalstersesteenweg tussen het industrieterrein en kruispunt Den Doorn. De situatie voor fietsers is daar bijvoorbeeld voor verbetering vatbaar.”