Volledig vernieuwde Mallaardparking eindelijk open Claudia Van den Houte

29 januari 2020

21u47 0 Ninove De Mallaardparking is officieel open. De parking in de Mallaardstraat onderging een volledige metaformose. Het wateroverlastprobleem voor de loods achter de parking is wel nog niet opgelost en de aannemer moet nog eens langskomen voor een probleem met de zebrapaden op de parking.

Heel wat Ninovieters zaten er al op te wachten, want de opening van de parking had vertraging opgelopen. De oude parking, vol putten, werd volledig heraangelegd. “Door de slechte toestand werd de parking vroeger amper gebruikt”, vertelt schepen van Openbare Werken en Mobiliteit Wouter Vande Winkel (Samen-Groen). Het stadsbestuur hoopt dat de parking door de volledige make-over voortaan meer zal worden benut. “We zien nu al buurtbewoners en bezoekers van de wekelijkse markt vlot hun weg vinden naar de nieuwe parking. De parking ligt op amper 540 meter van de fontein op de Graanmarkt. Die nabijheid van het centrum is erg belangrijk.”

“De heraanleg van de Mallaardparking is, samen met de toekomstige extra parkeerplaatsen op de dakparking van Ninia, de IKORN-parking en aan Klateringen, één van de maatregelen om de handelskern te versterken”, vervolgt schepen van Lokale Economie en Parkeren Alain Triest (Open Vld). De parking moet naast een stadsrandparking voor bezoekers van de handelskern ook dienen als buurtparking voor de wijk Pamelstraat-Nederwijk, waar de parkeerdruk hoog is. “Daarom blijft de parking ook gratis. Het is ook de bedoeling om meer automobilisten warm maken om buiten het centrum te parkeren.” Er komen ook nog dynamische infoborden.

Fietskluizen als experiment

Behalve onder meer nieuwe asfaltering en nieuwe verlichting, kreeg de parking ook zes fietskluizen. “Die zijn vrij experimenteel”, zegt Vande Winkel. “We hopen die te verhuren aan mensen die met de wagen naar Ninove komen werken maar ’s nachts hun fiets willen stallen op de parking. Wie in het centrum werkt, kan zo gratis parkeren op de Mallaard en met de fiets de laatste kilometer afleggen. Dat is handig voor wie de ochtendlijke zoektocht naar parking in het centrum wil vermijden en het gemak wil hebben om met de fiets snel een boodschap te doen tijdens de lunchpauze of na het werk.”

De problemen voor de huurders van de achterliggende loods die met wateroverlast kampt sinds de heraanleg van de parking, zijn nog niet opgelost. “De gracht werd gekuist, maar we zullen nog extra drainage voorzien.” Daarnaast blijken de zebrapaden op de parking hier en daar al los te komen. “Daarvoor zal de aannemer moeten terugkomen. De parking was gelukkig nog niet opgeleverd.”

De stad investeerde 700.000 euro in de vernieuwing van de parking, die 127 parkeerplaatsen telt.