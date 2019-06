Volle Abdijkerk voor pauselijke nuntius tijdens afsluiting pastoraal werkjaar Claudia Van den Houte

30 juni 2019

21u12 4 Ninove De Sint-Corneliusparochie van groot-Ninove heeft haar pastoraal werkjaar afgesloten in een volle Abdijkerk.

Er was voor de dankviering hoog bezoek afgezakt naar Ninove. Monseigneur Augustine Kasujja, die als pauselijke nuntius kort bij de paus staat, leidde de viering. Hij vertegenwoordigt de wereldkerk voor de paus in België en Luxemburg en brengt bij de pauselijke diplomatie verslag uit over het reilen en zeilen van de kerk en de samenleving. Het was zeventig jaar geleden dat een nuntius - ambassadeur van de H. Stoel - Ninove bezocht: “een historische gebeurtenis in Ninove”, aldus pastoor Alexander Vandaele. Na de dankviering in de Abdijkerk was er nog een receptie op de speelplaats van het Heilige Harten Secundair.