Volkstuinsite ‘Graafland’ officieel geopend: na meer dan twintig jaar eindelijk volkstuinen in Ninove Claudia Van den Houte

15 september 2019

17u33 36 Ninove Ninove heeft eindelijk volkstuinen. De volkstuinsite ‘Graafland’ aan de Meerbekeweg werd zondag officieel geopend. “Een droom die in vervulling gaat”, klonk het.

Al meer dan twintig jaar waren er plannen om volkstuintjes aan te leggen in Ninove. Na enkele tegenslagen konden de ‘graaflanders’ - zoals de gebruikers van zo'n tuintje worden genoemd - dan eindelijk aan de slag in hun volkstuintje. “Vandaag is een dag om trots te zijn op wat we met onze stad en onze inwoners bereikt hebben”, aldus schepen van Leefmilieu Wouter Vande Winkel (Samen/Groen) tijdens de officiële opening. Naast groenten en fruit telen, is de volkstuinsite ook een plaats waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. “Zo zijn er plannen om de Brusselstraat, de Pollarestraat en de Burchtdam met fietspaden te laten aansluiten op de volkstuinsite, die een ontmoetingsplaats voor onze inwoners moet worden. Onze samenleving is steeds meer aan het verharden. Er zijn meer projecten zoals dit nodig”, besluit Vande Winkel.

Goede grond

Gerda Bellemans van vzw Graafland is bijzonder tevreden: “Voor mij is dit een droom die in vervulling gaat. Eindelijk hebben we een plekje waar het goed is om te zitten. We hebben hier gigantisch goede grond gekregen van de stad Ninove. We zijn op 8 juni begonnen en hebben al het resultaat dat je in andere tuinen ook ziet op het einde van de zomer. Ik ben verbaasd over de opbrengst. Sommigen hebben zelfs al een koelkast moeten bijkopen. De volkstuinen trekken ook al dieren aan, zoals de ijsvogel en verschillende vlindersoorten. En alle mooie bloemen hier: het is heerlijk om hier te zijn.”

Momenteel zijn er al vijf van de zeven tuinkamers op de site bezet. Zo’n dertig gezinnen gebruiken een volkstuintje en er is nog ruimte voor een tiental gezinnen meer. “Er komt ook een ruimte voor gehandicapten, met verhoogde tuinbakken, zodat ze er volledig met een rolstoel omheen kunnen. Het is fijn om met andere mensen met dezelfde passie te kunnen praten”, aldus Bellemans.

Tuinier sinds zeven jaar oud

Louis Cornelis (83) is één van de gebruikers op volkstuinsite Graafland. Hij is bijzonder fier op zijn volkstuintje: “Vroeger woonde ik in een grote bungalow met een tuin, maar dat werd te zwaar. Ik ben dan verhuisd naar een appartement, maar ik kon het tuinieren niet missen. Ik tuinier al van mijn zeven jaar. Mijn moeder was tuinierster en ik heb de passie van haar overgenomen. Ik heb alle soorten groenten in mijn tuintje groeien. Ik kan geen halve vierkante meter grond vrij zien liggen.”

“Het is belangrijk dat mensen elkaar kunnen ontmoeten en als ze dat kunnen doen in elkaars tuintje, dan is dat heel bijzonder”, zegt burgemeester Tania De Jonge (Open Vld). “De site ligt in een gebied waarvan alles eigendom is van de stad. We hebben het laatste stukje grond aangekocht, met de Moeremanssite. We zijn fier dat er in heel dit groene gebied geen millimeter beton mag komen. Dit project is één van de prioriteiten die we als bestuur willen afwerken.”