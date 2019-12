Voertuig komt schuin tegen vrachtwagen terecht bij spectaculair ongeval Koen Baten

06 december 2019

14u54 7 Ninove Op de N45 aan het kruispunt met de Tabakslaan en de Brakelsesteenweg is vrijdagochtend een spectaculair ongeval gebeurd met een personenwagen en een vrachtwagen. Op een onbekende manier is een personenwagen op zijn twee wielen terecht gekomen tegen de vrachtwagen. Als bij wonder raakte niemand gewond.

Het ongeval gebeurde vrijdagochtend rond 7 uur in de richting van Geraardsbergen aan HHN meubelen. De omstandigheden zijn niet duidelijk, maar het ongeval zelf was wel bijzonder spectaculair. De personenwagen bleef met zijn neus frontaal in de vrachtwagen steken en stond schuin op twee wielen. De baan richting Geraardsbergen was hierdoor een tijd versperd en veroorzaakte verkeershinder.