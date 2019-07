Voertuig komt in gracht terecht Koen Baten

29 juli 2019

20u19 0

Op de Edingsesteenweg in Denderwindeke is een bestuurder met zijn voertuig in de gracht terechtgekomen. Het ongeval gebeurde rond 19.30 uur deze avond. Hoe het ongeval kon gebeuren is niet duidelijk. De bestuurder zelf kwam er met de schrik vanaf. De verkeershinder na het ongeval bleef beperkt. De politie kwam ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen.