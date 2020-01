Voertuig in beslag genomen tijdens Goliath actie in Ninove Koen Baten

18 januari 2020

15u30 0 Ninove De politie van Ninove heeft gisterenavond deelgenomen aan de provinciale Goliath-Actie die in heel Vlaanderen gehouden werd. De actie is vooral gericht tegen woninginbraken en andere criminaliteitsfenomenen.

Bij de actie werden 8 mensen ingezet. Deze voerden anonieme mobiele patrouilles uit waarbij gereageerd werd op inbreuken van de wegcode, verdachte gedragingen en informatie die via de ANPR-camera’s werd doorgegeven.

In totaal werden 17 voertuigen en 23 personen gecontroleerd. Hierbij werd er door de politie een voertuig in beslag genomen. Een persoon kreeg een betekening overhandigd met een rijverbod. De politie stelde ook twee processen-verbaal op. Een voor drugsbezit en een voor het illegaal verblijf op het grondgebied. Er werden ook nog een aantal verkeersinbreuken vastgesteld. Twee bestuurders reden zonder rijbewijs, een chauffeur was aan het rondrijden zonder een kinderzitje.