Vlaamse markt, muziek en circustheater op Vlaamse feestdag Claudia Van den Houte

08 juli 2019

18u18 5 Ninove Op en rondom de Graanmarkt valt er op donderdag 11 juli heel wat te beleven naar aanleiding van het Feest van de Vlaamse Gemeenschap.

Zo is vanaf 16 uur een kleine lees- en luistermarkt met tweedehandse boeken en cd’s/lp’s, een knutselmarkt met huisgemaakte spullen en een smikkel- en sneukelmarkt met eetkraampjes. Om 19 uur start het wekelijkse circus- en straattheaterfestival ‘De Donderdagen’. Naar aanleiding van de Vlaamse Feestdag zullen er twee jonge, hippe gezelschappen uit eigen land te zien zijn. In ‘Stick-Stok’ van TeaTime Company ontdekken een jongleur, een danseres en een Chinese-paalartiest samen hoe ze hun disciplines kunnen combineren en opnieuw uitvinden. De voorstelling speelt twee keer op het Oudstrijdersplein, om 19 uur en 20.15 uur. Duo Berlingo bouwt met kinderlijk enthousiasme en 56 blauwe groentebakken tal van gewaagde constructies. ‘No way back’ is een subtiele en komische voorstelling om 19.30 uur op de Graanmarkt.

Vanaf 20.30 uur is er eerst folKK (folk met de ‘kk’ van kleinkunst). 15 jonge folkies zorgen voor frisse interpretaties van mooie, soms vergeten parels van het luisterlied en door de tijd gerijpte kleinkunstklassiekers van Boudewijn de Groot, Jan De Wilde, Miel Cools, Bram Vermeulen, Johan Verminnen, Herman Van Veen, Gerard Van Maasakkers, Zjef Vanuytsel en andere monumenten. Speciale gaste is Eva De Roovere, bekend van de folkrockgroep Kadril, Oblomow en ‘Kleine Blote Liedjes’, maar vooral van haar solowerk (‘De jager’, ‘Over & weer’, ‘Mijn huis’ en ‘Viert’) en een nummer 1 in Nederland met Diggy Dex (‘Slaap lekker’, zijn remix van ‘Fantastig toch’). Na drie Engelstalige albums doet ze het met ’La Loba’ sinds kort weer in het Nederlands. Aansluitend vermaakt dj Andy het volk met Vlaamse Lieden en Liederen.