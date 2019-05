Vlaams Belang zowel Vlaams als federaal grootste partij in kanton Ninove Claudia Van den Houte

26 mei 2019

23u46 0 Ninove Vlaams Belang is in kanton Ninove zowel op Vlaams als op federaal niveau de grootste partij geworden.

De opmars van Vlaams Belang zet zich verder na de monsterscore van Forza Ninove tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van oktober, toen de partij 40 procent van de stemmen haalde in Ninove. Vlaams Belang haalt op Vlaams niveau 38,03% van de stemmen in kanton Ninove voor Oost-Vlaanderen, een stijging van 18,31% tegenover 2014. De kloof met de tweede grootste partij is groot: N-VA haalt 16,24%. Nadien volgen Open Vld (13,97%), sp.a (11,48%), CD&V (9,36%), Groen (6,61%) en PVDA (3,06%).

Ook voor de Kamer is Vlaams Belang de grootste partij in kanton Ninove, met 33,34%, een stijging van 19,88%. N-VA en Open Vld halen hier een bijna identieke score in Ninove, met respectievelijk 17,47% en 17,24%. Ze worden gevolgd door sp.a (12,15%), CD&V (8,96%), Groen (6,53%) en PVDA (3,15%).

Wat de algemene cijfers voor Oost-Vlaanderen betreffen, haalt Vlaams Belang 21,24% voor het Vlaams parlement - waarmee ze N-VA nog nipt moet laten voorgaan (22,74%) - en 20,26% voor de Kamer (N-VA haalt 22,02%).

“De Vlaamse lijst in Oost-Vlaanderen is de sterkste lijst van heel Vlaanderen”, aldus Guy D’haeseleer, Vlaams Belang-lijsttrekker voor het Vlaams parlement in Oost-Vlaanderen. “We hebben hier de beste score van het Vlaams Belang neergezet, met meer dan 20 procent. We zijn daarmee de tweede grootste partij en we zullen daarmee van twee zetels in het Vlaams parlement in Oost-Vlaanderen naar zes zetels gaan, een verdriedubbeling dus. Wie die zetels zal innemen, is nog niet echt duidelijk. Wel is al duidelijk dat ook in Denderleeuw de enige echte burgemeester van het volk zijn eed zal afleggen in het Vlaams parlement als Vlaams volksvertegenwoordiger: Kristof Slagmulder.”

D’haeseleer reageerde al nadat de eerste resultaten binnenstroomden: “De Ninovieter heeft vandaag een statement gemaakt, nadat een partij met 40 procent van de stemmen gewoon opzij werd gezet. De mensen zijn het ook beu dat er niets is gedaan aan het migratiebeleid en dat mensen die de sociale zekerheid hebben opgebouwd uit de boot vallen, terwijl er veel geld gaat naar mensen die niets hebben bijgedragen. Het is een cocktail van frustraties.”