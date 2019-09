Viktor en Gustav Vlaams kampioen tennis bij jeugd Claudia Van den Houte

01 september 2019

22u59 0 Ninove Viktor Van Craenenbroeck uit Ninove (13) en Gustav Gunst uit Aalst (13) zijn Vlaams kampioen tennis geworden in de reeks afdeling 1 jongens U13.

Ze wonnen allebei hun wedstrijd in de finale van de jeugdinterclub in Wommelgem op TC Forest Hills. Viktor en Gustav zijn heel goede vrienden en trainen samen al drie jaar bij tennisclub Madison in Ninove. Ze wonnen dit jaar al heel wat finales bij de heren 4 en spelen allebei eindronde criterium heren 4. Hun mama’s zijn erg fier: “Onze jongens hadden van kindsbeen af een passie voor tennis en gaan er voluit voor, maar voor ons komt de school wel op de eerste plaats”, klinkt het.

“Dis zeker een bekroning voor de vele uren die de jongens tijdens de zomer op het tennisveld hebben doorgebracht”, zegt Davy Van Craenenbroeck, vader van Viktor, trots. Hij heeft bij TC Madison, dat al 25 jaar bestaat, zijn tennisschool HI5, waar kinderen zowel recreatief als competitief kunnen tennissen op hun eigen niveau.