Vijftigtal honden nemen deel aan ludieke hondenkoers Claudia Van den Houte

08 oktober 2019

19u27 2 Ninove Zo’n vijftig honden hebben dinsdag deelgenomen aan de ludieke hondenkoers in de Wilderstraat in Appelterre.

Alle hondensoorten, van groot tot klein, waren opnieuw welkom om deel te nemen aan de 94ste hondenkoers. De eigenaars mochten hun dier vanaf het midden van de omloop begeleiden naar de eindmeet. De honden liepen naar traditie in verschillende categorieën naargelang hun grootte. “Het is al enkele jaren geleden dat er nog zoveel grote honden deelnamen”, zegt Jurgen Van Vreckem, één van de organisatoren.

Windhonden

Er was ook opnieuw een aparte reeks van windhonden. Dirk Van Wijmeersch uit Ollignies (Lessen) nam met zijn acht windhonden deel aan de hondenkoers. “Ik heb één Italiaanse windhond, twee whippets en vijf greyhouds”, vertelt hij. “Ik neem met mijn honden elk jaar deel aan de hondenkoers in Appelterre. Ik ben er zelfs speciaal voor teruggekomen uit verlof. Ik neem mijn honden trouwens altijd mee op vakantie, in een mobilhome.”

Dirk neemt met zijn honden ook deel aan professionele hondenwedstrijden. “Maar ik kom liever naar hier. Op de renbaan is er veel jaloezie. Hier is er ambiance en plezier. Alleen al meedoen is winnen.” Dirk’s zus Lutgarde Van Wijmeersch uit Overboelare vergezelde hem tijdens de hondenkoers, samen met Dirk’s echtgenote en haar zoon. “Ik kom elk jaar mee. Het is leuk om te doen. Je voelt de liefde voor de dieren.”