Vijftig jaar na overlijden van wereldberoemde ‘melaatsendokter’ eert Ninove dokter Hemerijckx Claudia Van den Houte

09 oktober 2019

16u52 3 Ninove De stad Ninove brengt zondag hulde aan de bekende Ninoofse ‘melaatsendokter’ Frans Hemerijckx. Hij overleed vijftig jaar geleden.

Frans Hemerijckx is één van meeste beroemde Ninovieters uit de geschiedenis. Hij specialiseerde zich als jonge dokter in tropische geneeskunde en trok naar het toenmalige Belgisch Kongo, waar hij vanuit Tshumba in de provincie Kasaï een systeem van ambulante verpleging van melaatsen uitbouwde. Daardoor konden de zieken in hun eigen dorp blijven wonen. Daarnaast werkte hij ook in de traditionele melaatsenoorden en stichtte hij in Dikungu een nieuwe leprozengemeenschap. In 1954 zette hij op vraag van koning Leopold III in Polambakkam in het zuiden van India een ‘Belgian Leprosy Centre’ op.

Hemerijckx bleef er tot 1965 de werkzaamheden coördineren. Hij verzamelde wetenschappelijke gegevens over de ziekte en vervaardigde eigenhandig prothesen voor de melaatsen. De laatste jaren van zijn leven werkte Frans Hemerijckx voor de pas opgerichte Damiaanactie. Hij hield talloze voordrachten over lepra en sprong voortdurend in de bres voor hulp aan de zieken. Frans Hemerijckx is ereburger van Ninove. Hij wordt wereldwijd erkend om zijn grote en vernieuwende kennis over de behandeling van lepra.

Hulde aan monument

Op 15 oktober zal het vijftig jaar geleden zijn dat hij overleed. De stad Ninove en het Dr. Hemerijckxcomité, dat al sinds de jaren zestig het leven en het werk van de dokter in Ninove in ere houdt, zal hem zondag eren. Na een herdenkingsviering in de Abdijkerk van Ninove volgt een plechtigheid aan het monument ter ere van de dokter op het plein dat naar hem is genoemd. Hilde Eynikel, auteur van de biografie ‘Spreekuur onder een boom’ over de dokter, is gastspreker. Het gedicht ‘De tranen van lepra’, dat stadsdichter Willie Verhegghe in 2006 schreef, wordt gevisualiseerd aan het monument. De viering eindigt met een receptie in de Hemerijckxkamer in het stadhuis.

Hij was een optimist, kon mensen doen lachen en had veel humor. Als je geen humor hebt, houd je dat ook niet vol Steven Dobbelaere, oprichter Dr. Hemerijckxcomité

Het Dr. Hemerijckxcomité werd opgericht na een groots huldigingsfeest voor de dokter in 1966 en hield drie jaar geleden al zijn jubileumactiviteiten voor het vijftigjarig bestaan van het comité. “Ik was destijds voorzitter van het Davidsfonds in Ninove en we wilden iets kleins organiseren voor Dr. Hemerijckx omdat we hadden gehoord dat hij terugkwam uit India”, vertelt Steven Dobbelaere (83), de oprichter van het Dr. Hemerijckxcomité. “Al gauw deden ook de stad en zowat alle verenigingen van Groot-Ninove mee. Het groeide heel snel. We hebben hem drie ambulancewagens kunnen schenken. Hij heeft ons achteraf nog een brief geschreven om ons te bedanken.”

Man met veel humor

“Dr. Hemerijckx vond dat we naar de melaatsen toe moesten gaan. Vroeger werden melaatsen opgesloten. Melaatsen konden hem bezoeken op een bepaald tijdstip onder een boom die ze kenden. Zo zaten ze in de schaduw, want het is erg warm in die landen. Hij was een optimist, kon mensen doen lachen en had veel humor. Als je geen humor hebt, houd je dat ook niet vol. Wij zijn met het comité in 1999, lang na zijn dood, naar Polambakkam geweest en wat je daar ziet - zelfs mensen zonder handen - dat blijft je bij. Weinig mensen weten dat hij ooit is voorgedragen voor de Nobelprijs geneeskunde, maar hij zocht de publiciteit niet op. Hij zei: ‘het enige dat ik nodig heb, is een glimlach, medicatie en een auto om de medicatie te vervoeren’”, aldus Dobbelaere. Het comité blijft de melaatsenwerking voortzetten. “In 2016 hadden we berekend dat we met alle overschrijvingen van mensen uit Ninove in totaal al 38.000 melaatsen of tbc-lijders hebben kunnen genezen in die vijftig jaar. We hopen dat de jeugd dit in de toekomst voortzet.”

Op zondag 13 oktober om 10.30 uur is er een herdenkingsviering in de Abdijkerk of OLV-kerk van Ninove aan het Kerkplein en om 11.45 uur is er een herdenkingsplechtigheid aan het monument van Dr. Hemerijckx op het Dr. Hemerijckxplein. Iedereen is welkom.