Vijftiental jongeren slaan 15-jarige Timmy in elkaar in het park: “Ze bleven maar schoppen, tot ze mijn gsm hadden”

Ninove

Timmy De Leeuw (15) werd zondagavond in elkaar geslagen door een vijftiental jongeren nadat hij volgens hen een racistische uitspraak had gedaan. De jongen was op dat moment met enkele vrienden aanwezig in het park. Eerst bedreigde de groep hem, kort daarop schopten en slaagden ze hem. Toen ze zijn gsm te pakken kregen, stopten ze. “Ik probeerde me te verdedigen, maar ze waren echt met te veel”, vertelt het slachtoffer.