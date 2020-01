Vijfentwintigste en mogelijk één van laatste kerstboomverbrandingen op Dr. Hemerijckxplein Claudia Van den Houte

12 januari 2020

13u59 0 Ninove Op het Dr. Hemerijckxplein zijn zaterdagavond kerstbomen in vuur gezet tijdens de vijfentwintigste kerstboomverbranding.

Het waren er een pak minder dan de voorbije jaren. Dat kwam omdat de handelaars dit jaar geen kerstbomen hadden kunnen plaatsen in de winkelstraten. Gewoonlijk worden die kerstbomen gebruikt voor de kerstboomverbranding. De kerstboomverbranding werd aanvankelijk dan ook afgelast wegens een gebrek aan bomen. Hubert Simoens, uitbater van café Den Belleman en bestuurslid van vzw Rechteroever, sloeg echter de handen in elkaar met de Ninoofse Scouts om de jubileumeditie van de kerstboomverbranding toch te kunnen laten doorgaan. Met minder bomen, minder animatie en ook minder volk, maar niet minder gezellig. “Ik ben tevreden over de opkomst”, aldus Hubert.

Stadsbelleman Hans Van Laethem mocht na het evenement te openen, ook het vuur aansteken, samen met een afgevaardigde van de Scouts en schepen van Evenementen Marc Torrekens (Open Vld). De vijfentwintigste kerstboomverbranding wordt mogelijk ook één van de laatste, aangezien kerstboomverbrandingen in Vlaanderen alsmaar minder worden toegelaten om milieuredenen. Tot hiertoe heeft het stadsbestuur het negatieve milieuadvies steeds ‘overruled’, genegeerd. Indien de kerstboomverbranding wordt afgeschaft, zou er wel een ander evenement in de plaats komen.