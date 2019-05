Vijf Ninoofse kerken in de kijker tijdens Open Kerkendag Claudia Van den Houte

30 mei 2019

22u51 0 Ninove Vijf Ninoofse kerken worden zondag 2 juni extra in de kijker gezet naar aanleiding van Open Kerkendag.

De meeste kerken in Groot-Ninove zijn elke dag open, maar zondag is er in vijf kerken plaats voor iets extra. Het thema is ‘emoties’. In Outer-Herlinckhove valt er in de Sint-Amanduskerk tussen 9 en 19 uur heel wat te beleven rond het subthema ‘Geborgenheid’. In de kerk van Nederhasselt wordt gefocust op ‘Boosheid en kwaadheid’ met Bijbelteksten, prenten, verhalen, maar ook schilderijen van Koen Penninck en gedichten van Marc Van der Meeren. Je kan er terecht van 10 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur.

De Abdijkerk in Ninove kreeg als thema ‘Vreugde’. Er zal tussen 9 en 16 uur onder meer aandacht gaan naar de symboliek binnen de kerk. In de OLV-Presentatiekerk van Okegem zullen dan weer veel emoties aan bod komen, vooral ‘angst’. In de namiddag om 15 uur kunnen bezoekers er onder meer terecht voor mooie orgelklanken en koorgezang. In Sint-Pieter en Sint-Berlindiskerk in Meerbeke ten slotte zijn de schijnwerpers gericht op ‘Hoop en Verlangen’. Kunstenaar Kurt Coppens stelt er tussen 9 en 18 uur zijn werk tentoon.