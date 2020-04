Vijf jongeren krijgen plaatsverbod voor negeren coronamaatregelen, politie schreef al 138 pv’s uit Koen Baten

09 april 2020

16u21 0 Ninove Sinds de start van de maatregelen tegen het coronavirus schreef de politie van Ninove al 138 pv’s uit voor overtredingen. De meeste pv’s werden uitgeschreven voor samenscholingen en niet essentiële verplaatsingen. Vijf jongeren kregen vandaag ook een plaatsverbod opgelegd tot 7 mei. Volgende week zullen nog eens vijf jongeren een plaatsverbod krijgen.

De stad Ninove en de politie treden hard op tegen overtreders die de maatregelen niet respecteren. Het aantal pv’s loopt ook op voor verschillende overtredingen. Er werden 91 processen-verbaal opgemaakt voor samenscholingen, 39 voor niet-essentiële verplaatsen, vier voor het openhouden van een niet essentiële zaak en ook vier voor het spuwen richting de politie of veiligheidspersoneel.

Naast de processen-verbaal werden ook al 18 aanhoudingen verricht. Deze maatregel werd genomen om het samenscholen tegen te gaan en de openbare orde maximaal te kunnen garanderen. De overtreders werden maximaal 12 uur aangehouden.

“Ik ben heel tevreden over de inzet van onze politie. Het is niet evident om de vele maatregelen te handhaven, maar het is wel absoluut noodzakelijk", aldus Tania De Jonge. “De korpschef en de commissarissen houden me dagelijks op de hoogte van de aanpak en de overtredingen. Ik kan er niet genoeg op hameren om deze maatregelen te handhaven. Ze kunnen levens redden", aldus Tania.