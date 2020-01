Vijf bestuurders betrapt onder invloed tijdens controle Koen Baten

26 januari 2020

15u35 0 Ninove Bij een verkeerscontrole over het hele grondgebied in Ninove heeft de politie vier bestuurders betrapt onder invloed van alcohol en of verdovende middelen. Drie rijbewijzen werden meteen ingetrokken voor 15 dagen.

Tijdens de controle werden in totaal 78 voertuigen gecontroleerd in Neigem, Outer en Ninove. Op de Halsesteenweg werd een bestuurder betrapt onder invloed van verdovende middelen. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen. Op dezelfde locatie werd ook een bromfietser betrapt die geen geldig verzekeringsbewijs kon voorleggen. Het voertuig werd in beslag genomen.

In de Smid Lambrechtstraat in Outer reed ook een bestuurder onder invloed van drugs. Ook zijn rijbewijs werd meteen ingetrokken voor 15 dagen. Daarnaast vertoonde een bestuurder ook erg onveilig rijgedrag. Na interceptie bleek de man onder invloed te zijn van drugs en alcohol. Ook hij kreeg meteen een onmiddellijke intrekking van het rijbewijs.

Tot slot werd er een controle gehouden op de Albertlaan in Ninove. Daar kregen twee bestuurders met een glaasje te veel op een rijverbod van drie uur. Ze kregen ook een onmiddellijke inning van 179 euro. Over de hele actie werden ook drie bestuurders betrapt zonder een veiligheidsgordel. Twee bestuurders waren aan het sms’n achter het stuur.

De politie kon ook verschillende pv’s uitschreven voor defecte dimlichten bij heel wat voertuigen.