Vierde Tribù-festival in stadspark Claudia Van den Houte

08 augustus 2019

22u01 6 Ninove In het stadspark vindt op zaterdag 10 augustus de vierde editie plaats van het Tribù-festival.

Tribù is een elektronisch muziekfestival met artiesten verspreid over verschillende podia en muziekgenres, zoals house- en technomuziek. Speciaal voor het festival wordt er opnieuw een palettendorp gebouwd in het park. Verschillende nationale en internationale artiesten, waaronder Reinier Zonneveld, dj Licious, Joyhauser, Nico Morano en Nick Bril, staat er op het podium. Dansers, vuuracts en steltenlopers zorgen voor het totaalspektakel. Er zijn ook verschillende foodtrucks en er is een vip-dorp met eten van Kris Van Der Cammen, chef van Nonon en B-EATS van Tomorrowland. Het festival start zaterdag om 13 uur. Meer info en tickets via www.tatkraftevents.com.