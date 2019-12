Vierdaags jeugdzaalvoetbaltornooi in sporthal ‘t Sportstekske Claudia Van den Houte

26 december 2019

18u35 2 Ninove In sporthal ‘t Sportstekske in Ninove vindt vanaf vrijdag 27 december naar traditie een vierdaags jeugdzaalvoetbaltornooi plaats.

Voetbalploegen van de categorieën U6 tot en met U15 nemen het tegen elkaar op in de sporthal. Het tornooi is verspreid over vier dagen: vrijdag 27 december (U12, U13), zaterdag 28 december (U10, U11, U7), zondag 29 december (U8, U9, U6) en maandag 30 december (U14, U15). De wedstrijden starten om 8 uur en lopen door tot ‘s avonds. Het einduur is afhankelijk van het aantal inschreven ploegen. Iedereen is welkom om te komen supporteren. Op de dagen van het jeugdzaalvoetbaltornooi kan je gratis parkeren in de straten aan de sporthal, in de wijk de ‘Blokken’.