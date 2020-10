Vier windturbines op Ninoofse stadsgronden “voor en door Ninovieters” Inwoners kunnen mede-eigenaar worden Claudia Van den Houte

08 oktober 2020

17u00 2 Ninove Er zijn plannen voor vier windturbines in Ninove, ten oosten en ten westen van de Edingsesteenweg in Pollare, Denderwindeke en Meerbeke. Die zouden, als alles goed verloopt, ten vroegste eind 2023 operationeel zijn. Bijzonder is dat de Ninovieters mede-eigenaars kunnen worden van de windturbines. De toestellen zouden genoeg groene lokale elektriciteit opleveren voor 66 procent van de Ninoofse huishoudens.

Het Ninoofse stadbestuur had gronden van de stad ter beschikking gesteld voor het plaatsen van windturbines. Energieproducenten konden voorstellen indienen om een project te starten. Twee kandidaten dienden uiteindelijk een dossier in. De stad koos voor het voorstel van burgercoöperaties Ecopower en Denderstroom. In dat voorstel worden er vier windturbines ingepland op Ninoofs grondgebied, ten oosten en ten westen van de Edingsesteenweg, in deelgemeenten Pollare, Denderwindeke en Meerbeke. De exacte locaties liggen nog niet definitief vast. Ze zullen op minstens 300 meter afstand, maar wellicht nog verder, dan de kortste woningen komen te staan.

De inkomsten van de windturbines moeten de Ninoofse belastingbetaler ten goede komen. “In dit voorstel ontvangt de stad per turbine een jaarlijkse vergoeding van 25.000 euro, maar daarbovenop storten Ecopower en Denderstroom samen 5.000 euro per turbine in een op te richten klimaatfonds en 5.000 euro in een omgevingsfonds”, zegt schepen van Leefmilieu en Klimaat Wouter Vande Winkel (Samen/Groen). “Dat omgevingsfonds is bedoeld om de woon- en levenskwaliteit van de onmiddellijke omgeving van de windturbines te verhogen. Ten slotte investeren ze ook bijkomend 300.000 euro in projecten rond duurzame energie op ons grondgebied.”

Ninovieters worden zelf eigenaar

Dat er maar twee kandidaten een project indienden, heeft mogelijk te maken met de voorwaarden die de stad oplegde. Zo had het stadsbestuur als voorwaarde gesteld dat de financiering van de windturbines volledig door burgerparticipatie zou gebeuren. Alle Ninovieters kunnen zelf eigenaar worden van de windturbines en thuis hun eigen windstroom afnemen. Een coöperatief aandeel van Denderstroom of/en Ecopower kost 250 euro. Als de winst het toelaat, keren de coöperaties maximaal zes procent dividend uit. “Het verschil met andere projecten is dat dit echt een project is voor en door Ninovieters”, stelt Alex Polfliet, oprichter van energiecoöperatie Denderstroom. Schepen van Sociale Zaken Veerle Cosyns (Samen/CD&V) hoopt met het project ook kansarmen te helpen hun energie-factuur draagelijker maken. “Veel van de huidige klimaatmaatregelen zijn niet haalbaar voor kansarmen. Leg bijvoorbeeld maar eens zonnepanelen als je weinig middelen hebt.”

Inspraak voor inwoners

Zowel het stadsbestuur als Ecopower en Denderstroom benadrukken dat er veel inspraak komt voor de inwoners. “We zullen hen al van bij het begin betrekken bij het project”, vertelt Els van Praet van Ecopower. Eerst zullen de inwoners die binnen een straal van 800 meter van een windturbine wonen, worden opgezocht. “In het najaar komt er al een eerste infosessie voor alle bewoners. Daarna volgen er studies, worden er adviezen ingewonnen, en wordt het vergunningsdossier voorbereid. Vooraleer de vergunningsaanvraag wordt ingediend, komt er nog een tweede infosessie. Na het openbaar onderzoek volgt een derde infosessie en zullen we oproepen tot participatie”, aldus van Praet.

Weerstand?

“Dat we weerstand zullen krijgen voor dit project, staat vast”, beseft schepen Vande Winkel. “Maar we hopen toch de Ninovieters te kunnen overtuigen met het feit dat ze zelf eigenaars kunnen zijn.” Op vlak van klimaat neemt de stad met de windturbines volgens schepen Vande Winkel en burgemeester Tania De Jonge een enorme stap vooruit. “Het project kan instaan voor het verbruik van 66 procent van de Ninoofse huishoudens of 22 procent van het totale elektriciteitsverbruik in Ninove”, weet Vande Winkel.

“Toen we in 2015 het burgemeestersconvenant ondertekenden, hadden we een serieuze achterstand weg te werken,” vertelt burgemeester Tania De Jonge (Open Vld). “Uit het jongste klimaatrapport van de stad bleek al dat Ninove intussen veel beter scoort dan het Vlaams gemiddelde. Met dit project nestelen we ons in de kop van het peloton. Het is een uitdaging om de Ninovieters warm te maken voor dit project.”

Als alles goed verloopt, zouden de werken voor de windturbines in 2022 of in 2023 kunnen starten, zodat de windmolens ten vroegste eind 2023 operationeel zouden kunnen zijn.