Vier brandweerposten aanwezig voor uitslaande brand bij Lianas Fruitmarkt: treinverkeer onderbroken Koen Baten

19 februari 2020

19u22 0 Ninove In de Weggevoerdenstraat in Ninove woedt momenteel een zware uitslaande brand in Lianas Fruitmarkt.

De Hulpverleningszone Zuid-Oost is massaal aanwezig met manschappen en materiaal vanuit de brandweerposten Aalst, Denderleeuw, Lede en Ninove. Omdat de brand zich vlakbij de treinsporen bevindt, is het treinverkeer momenteel onderbroken tussen Denderleeuw en Eichem. Het is niet duidelijk of iedereen het gebouw tijdig kon verlaten.

Later meer.