Vier bestuurders betrapt onder invloed van drugs of alcohol Koen Baten

11 juli 2019

15u23 5 Ninove Bij een alcoholcontrole die de politie op 9 juli uitvoerde werden vier bestuurders betrapt onder invloed van verdovende middelen. Twee chauffeurs hadden te veel gedronken en kregen respectievelijk een rijverbod van drie uur en zes uur opgelegd. Daarnaast werden ook nog twee bestuurders betrapt onder invloed van drugs. Zij kregen een rijverbod van vijftien dagen opgelegd.

Een automobilist had ook nog een hoeveelheid drugs bij in zijn wagen. De politie kon ook een leerling bestuurder onderscheppen die zich niet aan de voorwaarden van zijn rijbewijs hield. De politie kon ook nog heel wat andere overtredingen vaststellen. Maar liefst zeven bestuurders werden betrapt op het niet dragen van de veiligheidsgordel. Een voertuig was ook niet ingeschreven.

Tot slot werd ook nog een voertuig aan de klem gelegd, omdat het niet geldig was verzekerd. In totaal werden er 71 voertuigen gecontroleerd tijdens de actie.