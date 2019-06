Vier bestuurders betrapt onder invloed van alcohol tijdens ‘weekend zonder alcohol’ Koen Baten

12 juni 2019

15u53 5 Ninove De politie van Ninove heeft afgelopen weekend ook deelgenomen aan het ‘Weekend zonder alcohol’. Er werden zestig bestuurders gecontroleerd in het verkeer, en er konden vier bestuurders betrapt worden onder invloed. In totaal werden dertien overtredingen vastgesteld tijdens de controle.

Van de vier bestuurders die onder invloed reden werden twee rijbewijzen ingetrokken voor vijftien dagen. Een bestuurder kreeg een rijverbod van drie uur en een andere bestuurder kreeg zes uur rijverbod. Naast de positieve alcoholtesten legde ook een bestuurder een positieve drugtest af. Er werden ook verdovende middelen gevonden in zijn voertuig die in beslag werden genomen.

Verder werd er ook een bestuurder betrapt met een opgedreven bromfiets. Hij reed 66 kilometer per uur, ver boven de maximum toegelaten snelheid van 45 kilometer per uur. Hij werd in beslag genomen voor dertig dagen.

Tot slot waren er ook nog enkele overtredingen bij de inschrijvingen van het voertuig of met de keuring.