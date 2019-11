Vier bestuurders betrapt onder invloed tijdens controle Koen Baten

11 november 2019

10u10 0 Ninove De politie van Ninove heeft afgelopen weekend een controle gehouden over heel het grondgebied op alcohol en drugs. Er werd op verschillende locaties gecontroleerd. Vier bestuurders hebben positief getest.

Op de Halsesteenweg in Meerbeke werden drie bestuurders betrapt onder invloed. Twee chauffeurs mochten hun rijbewijs drie uur inleveren. De derde was ook onder invloed van verdovende middelen en mocht zijn rijbewijs meteen 15 dagen inleveren.

Nog in Meerbeke werd een motorfiets betrapt die geen houder was van een geldig rijbeijws.

In de Mallaardstraat werd een voertuig geverbaliseerd voor een technische keuring die al maanden vervallen was. Hij had ook geen rijbewijs en zat met 6 passagiers in de wagen terwijl er maar vier passagiersplaatsen waren.

Op de Aalstersesteenweg werd tot slot ook een bestuurder betrapt die te diep in het glas had gekeken, hij mocht zijn rijbewijs voor zes uur inleveren. Er werden ook nog overtredingen vastgesteld op het gebruik van de gsm en niet dragen van de gordel.