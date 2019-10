Vier besturen slaan handen in elkaar voor fietssnelweg van Ninove naar Aalst Claudia Van den Houte

18 oktober 2019

15u22 0 Ninove De lokale besturen van Aalst, Ninove, Denderleeuw en Haaltert gaan samenwerken om een fietssnelweg aan te leggen langs de expresweg (N45) van Ninove naar Aalst. Die moet meer mensen aanzetten om de fiets te nemen.

Via een samenwerkingsovereenkomst met intercommunale Solva zal er een studie komen naar het toekomstige traject van de fietssnelweg. “Het voorkeurstraject verloopt parallel met de expresweg”, vertelt Ninoofs schepen van Mobiliteit Wouter Vande Winkel (Samen-Groen). “Er bevindt zich al een losweg langs de N45 die door landbouwervoertuigen wordt gebruikt. Het traject van die losweg zou al driekwart van het traject voor de fietssnelweg kunnen vormen. We moeten bekijken wat de mogelijkheden zijn.”

“De studie is bedoeld om de knelpunten op te lijsten. Zo is de ontsluiting richting Aalst een probleem. Het fietspad over de E40 werd afgeschaft, waardoor je aan de eerste rotonde, aan Albatros, als fietser geen aansluiting meer hebt naar Aalst”, aldus Vande Winkel. “De aansluiting naar het centrum van Aalst ter hoogte van het afrittencomplex van de E40 en de doorsteek van die fietssnelweg ter hoogte van het gekende kruispunt De Pelsmacker in Haaltert moeten nog grondig bekeken worden”, zegt ook Haalterts mobiliteitsschepen Bart Welleman (N-VA).

Nu is het niet aangenaam fietsen langs de expresweg. Er is veel lawaai van auto’s die je voorbij razen en het fietspad ligt vol brokstukken. Ik neem het jaagpad, maar dat is op sommige plaatsen zeer smal.” Fietser Stefaan Kestens

Sneller dan met de auto

De bedoeling van de fietssnelweg of snelle fietsverbinding - het is geen officiële fietssnelweg want die term is voorbehouden voor sommige trajecten vastgelegd per ministerieel besluit - is om meer mensen op de fiets te krijgen. Volgens Vande Winkel zal je met de fietssnelweg sneller met de fiets in Aalst zijn dan met de wagen. Dat denkt ook Stefaan Kestens. Hij rijdt al enkele jaren vanuit Denderwindeke (Ninove) met een speedbike naar zijn werk in Aalst. Niet via de expresweg, maar wel via het jaagpad langs de Dender. “Ik rijd er drie kwartier op, even lang als met de auto, maar zonder de filestress”, vertelt Stefaan. “Het traject via het jaagpad is 4 km langer maar via de expresweg is het nu niet aangenaam fietsen. Er is veel lawaai van auto’s die je voorbije razen. Bovendien ligt het fietspad vol brokstukken en hier en daar groeien er bramen over. Het jaagpad is rustiger en aangenamer, maar op bepaalde plaatsen is het zeer smal en het is ook niet verlicht. Bij tegenliggers geeft het soms problemen.”

Meer (elektrische) fietsen op de baan

“Als er een fietssnelweg langs de expresweg komt die afgescheiden ligt en veilig is, dan zal ik die gebruiken. Via die fietssnelweg zal je inderdaad sneller met de fiets in Aalst zijn dan met de wagen tijdens de spitsuren.” Hij denkt ook dat mensen dan sneller naar de fiets zullen grijpen. “In die drie à vier jaar dat ik naar Aalst fiets, heb ik het aantal (elektrische) fietsen zien stijgen. Vroeger kwam ik geen fietsers tegen, nu drie of vier. Als er meer fietsroutes komen, lijkt me dat dus vanzelfsprekend.”

Wanneer de fietssnelweg er kan komen, is nog zeer onduidelijk. “Daar durven we nog geen uitspraken over doen. Het staat niet op het programma van de provincie noch het gewest”, zegt Vande Winkel. “De studie moet dienen om het dossier bij die hogere overheden te bepleiten”, aldus Aalsters schepen van Mobiliteit Jean Jacques De Gucht (Open Vld). “Alleen met dit soort concrete oplossingen werken we de mobiliteitsknoop in onze regio weg,” klinkt het nog bij Denderleeuws mobiliteitsschepen Yves De Smet (LvB/sp.a).

Intercommunale Solva wordt verantwoordelijk voor de opvolging van de studie. Het dossier komt nog deze maand op de gemeenteraad in Aalst en Ninove en op het college in Denderleeuw. In Haaltert ligt het wellicht in november voor op de gemeenteraad.