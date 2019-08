Video. Bestuurster zwaargewond nadat ze afwijkt en tegen geparkeerd voertuig knalt Koen Baten

28 augustus 2019

19u01 12 Ninove Op de Halsesteenweg in Meerbeke gebeurde woensdagavond rond 17 uur een zwaar ongeval in de richting van Halle. Een bestuurster reed met haar Chevrolet op de drukke steenweg toen ze plots van haar rijbaan afweek. Ze reed hierbij met volle snelheid in op een geparkeerd voertuig die tegen een verlichtingspaal botste.

Bij het ongeval nam de vrouw de hele flank mee van de geparkeerde wagen. Daarna kwam het voertuig van de vrouw ook op zijn flank terecht in het midden van de weg. De brandweer kwam onmiddellijk ter plaatse en moest de vrouw bevrijden langs het dak van de wagen. Ze werd gewond naar het ziekenhuis gebracht, maar verkeert niet in levensgevaar.

Door de hevige klap eindigde het geparkeerde voertuig, een Seat, tegen een verlichtingspaal. De paal knakte af en kwam op de grond terecht. Beide voertuigen zijn vermoedelijk rijp voor de schroothoop. De Halsesteenweg was in beide richtingen een tijdje afgesloten voor alle verkeer tot de takelwerken waren afgerond. Dit veroorzaakte drukker verkeer in de omliggende straten, al bleef de file wel relatief beperkt.