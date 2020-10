Verwarrende situatie aan Geraardsbergsestraat: Bord duidt einde fietsstraat aan, wegmarkering begin Claudia Van den Houte

11 oktober 2020

19u35 0 Ninove In de Geraardsbergsestraat aan het kruispunt met de Vuurkruisersstraat heeft de invoering van de fietsstraten voor een wat verwarrende situatie gezorgd.

Het logo op het wegdek geeft het begin van een fietsstraat aan, terwijl het verkeerbord ernaast het einde van een fietsstraat aanduidt. De Geraardsbergestraat is tot of vanaf de Vuurkruisersstraat (afhankelijk van welke kant de fietser komt) een fietsstraat. Voor auto’s geldt er eenrichtingsverkeer, maar fietsers mogen in twee richtingen rijden. De firma die verantwoordelijk was voor het plaatsen van de borden, moet het foutieve bord komen vervangen.

De fietsstraten in het stadscentrum werden vorige donderdag ingevoerd. Ze bevinden zich op de verbinding Burchtstraat (vanaf het kruispunt met Onderwijslaan) - Oudstrijdersplein – Beverstraat – Lavendelstraat – Geraardsbergsestraat (tot aan kruispunt Vuurkruisersstraat), en vanaf kruispunt Weggevoerdenstraat/Stationsstraat via Biezenstraat tot aan Beverstraat. Het begin en het einde van de fietsstraten wordt aangeduid door blauwe aanwijzingsborden en de logo’s op het wegdek.

Auto’s moeten zich in een fietsstraat aanpassen aan het fietsverkeer en mogen fietsers niet inhalen. De fietsstraten in Ninove liggen allemaal in beperkt éénrichtingsverkeer, waarbij auto’s éénrichtingsverkeer hebben, maar fietsers uit beide richtingen mogen komen. In fietsstraten mag je als fietser de volledige rijbaan gebruiken als je in de rijrichting van de auto’s fietst.

