Verschillende levensbeschouwingen gaan in dialoog over opvoeden Claudia Van den Houte

30 oktober 2019

12u34 3 Ninove De stad Ninove organiseert op vrijdag 8 november een dialoogavond over ‘opvoeden’. Ze doet dat in samenwerking met de vertegenwoordigers van de Rooms-Katholieke, Protestantse, Evangelische, Islamitische en Orthodoxe levensbeschouwingen.

Met het thema ‘opvoeden’ wil de stad een dialoog starten tussen de ouders, grootouders, leerkrachten, opvoeders … “Want ongeacht leeftijd, cultuur of geslacht, wil iedereen een goede ouder zijn”, aldus de stad.

Tijdens de dialoogavond worden de verschillen en de gelijkenissen blootgelegd in de stijlen van opvoeding en worden ook de jongeren aan het woord gelaten. Verder wordt er uitleg gegeven bij de visie van elke levensbeschouwing rond het thema. Nadien gaan de deelnemers in dialoog met hun stadsgenoten over hoe zij kijken naar de opvoeding en welke gebruiken voor hen het belangrijkste zijn.

De dialoogavond vindt plaats op vrijdag 8 november om 20 uur in ontmoetingscentrum De Fontein (in wzc Klateringen), Centrumlaan 173 in Ninove. De toegang is gratis.