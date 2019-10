Verrassing op hulde aan ‘melaatsendokter’, 50 jaar na zijn overlijden: Dr. Hemerijckx krijgt eigen prijs Claudia Van den Houte

13 oktober 2019

17u06 2 Ninove Op het Dr. Hemerijckxplein in Ninove werd er zondag, vijftig jaar na zijn overlijden, een hulde gebracht aan de gelijknamige ‘melaatsendokter’.

Dokter Frans Hemerijckx is bekend voor zijn inzet voor melaatsen, vooral voor het systeem van ambulante verpleging van melaatsen dat hij uitbouwde. Hij zag melaatsen onder een boom in hun dorp. Vijftig jaar na zijn overlijden zette de stad Ninove een hulde aan haar ereburger op poten. Die vond zondag, na eerst een herdenkingsviering in de Abdijkerk, plaats op het plein dat naar hem werd genoemd. Wilfried Smesman, de voorzitter van het Dr. Hemerijckxcomité, maakte bekend dat er een nieuwe boom was gepland aan het plein, ter ere van de dokter, een Vlaamse wintereik. Hilde Eynikel, auteur van de biografie ‘Spreekuur onder een boom’ over de dokter, sprak over haar ervaringen met de Damiaanactie in India en Congo.

De grootste verrassing kwam van Alex Jaucot, directeur van de Damiaanactie nationaal. Hij kondigde aan dat dokter Hemerijckx een eigen prijs krijgt naar hem genoemd. “De Dr. Hemerijckx-award zal tweejaarlijks door een professionele jury, bestaande uit internationaal gerenommeerde deskundigen, worden toegekend aan een actor, persoon of vereniging die een beduidende bijdrage heeft geleverd in de strijd tegen lepra in ontwikkelingslanden de voorbije vijf jaar”, zegt Jaucot. De winnaar ontvangt liefst 25.000 euro. Bijkomend zal er ook een researchaward worden toegekend aan een student die onderzoek doet naar de ziekte. Die bedraagt 10.000 euro. “We willen onderzoek stimuleren door een student die een thesis over lepra heeft gepubliceerd, te helpen bij zijn werk.”

Wereld zonder lepra

“Er zal een certificaat van verdienste aan de betrokkenen overhandigd worden als erkenning voor de kwaliteit van hun inzet voor de strijd tegen lepra. De eerste projectoproep zal volgend jaar in januari worden gelanceerd. In het najaar 2020 zal de Dr. Hemerijckx-award voor het eerst in Brussel worden uitgereikt”, aldus Jaucot. “De strijd tegen lepra is nog niet gestreden. We zullen tot het uiterste gaan, net zoals Dr. Hemerijckx dit zou gewild en gedaan hebben. Deze award zal de aandacht trekken van autoriteiten van over de hele wereld, en van het publiek, om de missie van de Damiaanactie te blijven ondersteunen, met name het streven naar een wereld zonder lepra.”

Schepen van Cultuur Henri Evenepoel (Open Vld) dankte het Dr. Hemerijckxcomité voor hun inzet om de gedachte aan de dokter levend te houden, “zodat de jaarlijkse inzameling voor de Damiaanactie altijd een succes was in Ninove. Ninove heeft in al die jaren al 39.000 lepralijders behandeld, meer dan het inwonersaantal van de stad.” Evenepoel liet burgemeester Tania De Jonge ook nog chocoladetruffels uitdelen. Die lekkernijen verkocht hij vroeger als kind voor de Damiaanactie. Stadsdichter Willie Verhegghe mocht zijn gedicht ‘De tranen van lepra’ uit 2006, dat als hulde aan het monument voor Dr. Hemerijckx werd aangebracht, voorlezen. “Als er één gedicht van mij moet en zal blijven bestaan, dan is het mijn gedicht over Dr. Hemerijckx wel”, vindt Verhegghe.

Kleinkinderen

Bij de hulde waren er ook familieleden van Dr. Hemerijcx aanwezig, waaronder enkele kleinkinderen. “Ik ben hiervan onder de indruk”, zegt Bart Bosmans, het oudste kind van de oudste dochter van de dokter. “Mijn grootvader overleed toen ik amper acht jaar oud was. Bovendien verbleef hij in het buitenland. Ik heb hem maar een paar keer gezien.” “Ik heb hem nooit ontmoet, want hij was al overleden toen ik werd geboren, maar ik ben fier op mijn grootvader, op wat hij gerealiseerd heeft”, zegt kleinkind Annelies Bosmans.