Verontreinigde grond van voormalige wasserij wordt gesaneerd Claudia Van den Houte

26 juni 2019

22u04 3 Ninove In de Burchtstraat zijn op de site ‘Ideal Shop’ werken aan de gang om de grond er te saneren.

Op de site waren er in het verleden verschillende wasserijen en droogkuiszaken gevestigd. Daardoor is de grond en het grondwater er vervuild. Het gaat om een verontreiniging met organische chloorverbindingen (VOCL’s). Een aannemer voert in opdracht van de Openbare Vlaamse Afvalstoffen Maatschappij (OVAM) bodemsaneringswerken uit, die zo’n vijf weken zullen duren. Er wordt zo’n 3.000 ton verontreinigde bodem afgegraven, tot zo’n vier meter diep. Na de sanering komt er een bouwproject op de site. Twee jaar geleden gingen de werken al van start voor de afbraak van het gebouw waarin de vroegere wasserij Ideal Shop gevestigd was.