Vernieuwde Liana’s fruitmarkt meteen groot succes: “Doet deugd weer klanten te mogen ontvangen” Koen Baten

18 april 2020

15u45 0 Ninove Pascal Van Muylem heeft twee maanden na de zware brand in zijn fruitmarkt in de Weggevoerdenstraat in Ninove een volledig nieuwe start genomen. Vandaag ging Liana’s fruitmarkt opnieuw open op de Denderhoutembaan en meteen was er een wachtrij buiten. “Ik heb nog geen moment kunnen rusten”, vertelt Pascal tevreden.

Begin dit jaar ging de fruitmarkt van de uitbater in vlammen op. Ook zijn vader overleefde de brand niet, maar Pascal vocht terug en kreeg dankzij de steun van een crowdfunding de kans om zijn nieuwe zaak te openen op de Denderhoutembaan.

Vanaf de opening deze ochtend was het meteen duidelijk dat de opening een succes zou worden. “Ik ben enorm blij dat alles weer in zijn plooi valt. Hier heb ik maanden naar uitgekeken", klinkt het. Ook de klanten vonden opnieuw weer de weg naar zijn winkel en waren enthousiast om langs te komen. Pascal werd meermaals begroet en kreeg complimenten, maar veel tijd om te praten was er niet. “De ene klant na de andere komt langs en staan zelf buiten te wachten", lacht hij. “Het zijn vooral vaste klanten, maar ook nieuwe klanten die langs komen en dat is zo leuk om te zien.”

Voor Pascal is het openingsweekend nu al geslaagd. Ook zondagochtend is hij nog open en verwacht hij wel wat volk. “De laatste dagen waren enorm druk en ik heb zelf nog niet alles afgewerkt gekregen, maar ik ben super tevreden, meer kan ik niet wensen", besluit Pascal.