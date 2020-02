Vernieuwde jeugdraad gaat verder onder de naam ‘Voesj’ Claudia Van den Houte

02 februari 2020

19u14 2 Ninove De Jeugdraad Ninove werd vernieuwd en gaat onder een nieuwe naam verder. De jeugdraad zal voortaan ‘Voesj’ heten.

“De nieuwe naam is laagdrempeliger voor de jeugd”, vertelt voorzitter Cedric Covens. “Bij de oude naam merkten we dat er voor de schoolgaande jeugd een drempel was. We hopen nu toegankelijker te zijn. We zetten ons voortaan in op drie pijlers: informeren, animeren en adviseren. Zo willen we ook werken rond seminaries. Daarnaast hopen we ook terug meer niet-georganiseerde jeugd te bereiken. Nu bereiken we vooral jeugdbewegingen”, aldus Covens, die aan zijn laatste maanden bezig is als voorzitter. Hij wordt opgevolgd door Paulien of Bono. Begin maart zal bekend zijn wie van de twee hem opvolgt.

Tijdens de eerste algemene vergadering van het jaar kon de aanwezige jeugd haar mening geven over een aantal thema’s. Zo werd er gevraagd of er genoeg studieruimte was in Ninove. Dat de studenten vorige maand van buurthuis Berdam eerst naar De Kuip en daarna naar het gemeentehuis moesten verhuizen om te studeren, zorgde voor ongemak. “Je zit met stress van de examens en dan moet je van hier naar daar verhuizen”, klonk het. Ook werd hen voorgelegd of er een nieuw jeugdhuis nodig is in Ninove. “Ja, maar niet in Meerbeke. Dat is een krot”, vond één van jongeren, verwijzend naar jeugdhuis Het Uur. Er zijn trouwens nog steeds geen kandidaten om dat jeugdhuis open te houden. “Als je de eisen hoorde waaraan je moest voldoen om in het bestuur te zitten, denk ik niet dat velen zich geroepen voelen”, klonk het nog. Het stadsbestuur plant een nieuw jeugdhuis in de oude kaaischool.