Verkeershinder op Ninoofse ring door wielerwedstrijd in Pollare Claudia Van den Houte

24 mei 2019

19u51 0 Ninove Een wielerwedstrijd voor beloften in Pollare zal zaterdag voor verkeershinder zorgen op de Ninoofse ring. Op de Leopoldlaan zal er tussen 13 uur en 18.30 uur éénrichtingsverkeer gelden.

De wielerwedstrijd start zaterdag 25 mei om 14 uur op de Roe in Pollare. Wie uit de richting van Brussel komt en richting Brakel wil, kan de Leopoldlaan op, maar wie uit de richting van Brakel komt en richting Brussel wil, wordt omgeleid via de Albertlaan en Koning Boudewijnlaan. Bij het plaatsen en het weghalen van de nadars zal de Leopoldlaan ook kort afgesloten worden - in beide richtingen - tussen de kruispunten Edingsesteenweg (buurthuis Berdam) en Pollarebaan (Garage Meerschman).

Wie richting Edingen wil rijden, houdt er best rekening mee dat ook op de Edingsesteenweg éénrichtingsverkeer geldt. Het verkeer naar Edingen wordt aan kruispunt Tramstatie omgeleid via Halsesteenweg – Brusselseheerweg – Kasseide – Vreckom – Linkebeek / Minnehofstraat. Ook op de andere straten van het parcours geldt éénrichtingsverkeer.

De aankomstzone, van kruispunt Nekkersput tot kruispunt Neuringen, is verkeersvrij van 13 uur tot 18.30 uur. De zone Roe-Steenberg is verkeersvrij vanaf 9.30 uur. Het verkeer wordt afgeleid via Echel, richting Flierendries.