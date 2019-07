Verkeer op Denderbrug rijdt tot 4 augustus weer over twee rijstroken in beide richtingen Claudia Van den Houte

14 juli 2019

16u58 0 Ninove Het verkeer op de Koning Boudewijnlaan (N28) kan nog tot 4 augustus terug over twee rijstroken rijden in elke richting.

De werken voor de renovatie van de Denderbrug worden tot dan stilgelegd. Ze starten opnieuw op maandag 5 augustus. Dan gaat fase twee van de werken van start, die tot november duurt. Vanaf 5 augustus wisselt de aannemer van kant en gebeuren de werken op de rijrichting Meerbeke. Daardoor rijdt het verkeer terug over één rijstrook in elke richting. Fietsers rijden voor de veiligheid tussen de twee kruispunten Tramstatie en Refresco om in beide richtingen via de Fabriekstraat, Désiré De Bodt-kaai, Oude Kaai, Mallaertstraat en Nederwijk.