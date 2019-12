Vergunning voor opvullen leemputten Diepe Straten ook door minister geweigerd Claudia Van den Houte

02 december 2019

18u45 0 Ninove De leemputten in de Diepe Straten mogen niet worden opgevuld. Na de provincie weigert nu ook Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA) een vergunning voor het opvullen van de putten.

De provincie Oost-Vlaanderen had de vergunning voor de opvulling van de putten eerder al geweigerd, nadat het Ninoofse stadsbestuur een negatief advies leverde. De aanvrager had die weigering aangevochten bij de minister, maar ook die heeft de weigering nu bevestigd. Zowel de stad Ninove als de buurtbewoners van de Diepe Straten reageren tevreden. Zij waren vooral tegen het opvullen van de putten omdat ze vreesden voor mobiliteitsproblemen. De vergunning zou immers meer dan drie jaar 25 tot 45 vrachtwagens per dag met zich meebrengen en op piekmomenten zelfs 90 vrachtbewegingen per dag. “De minister heeft de argumentatie van het stadsbestuur grotendeels overgenomen en dat stemt ons hoopvol voor de toekomst”, reageert een tevreden schepen van Omgeving Katie Coppens (Samen-sp.a).

De minister bevestigt dat de aanvoerroute via de Denderhoutembaan en afvoerroute via de Groenstraat ‘niet evident’ zijn en dat er geen voldoende milderende maatregelen zijn om de hinder tot een aanvaardbaar niveau te beperken. “Dat de minister die redenering volgt, is uiterst belangrijk,” vertelt schepen van Mobiliteit Wouter Vande Winkel (Samen-Groen). “Die afweging zal immers ook bij eventuele nieuwe vergunningsaanvragen moeten gemaakt worden en deze weigering zal uiteraard heel belangrijk zijn, en ook bij de beoordeling van nieuwe dossiers een sleutelrol spelen.”

Nabestemming

Het standpunt van de stad werd gevolgd ook op vlak van de nabestemming. Het gebied is bestemd voor randstedelijk recreatief groengebied, maar de vergunning sprak enkel van de realisatie van een bloemenweide en soortenrijk grasland. “Absoluut onvoldoende voor die nabestemming en ook daarin is men ons gevolgd met de opmerking dat de vergunning op dit punt geen garanties biedt,” vertelt schepen Coppens.

“Dit is opnieuw een mooie stap. Het is positief dat de minister de argumenten van de stad heeft gevolgd”, vindt ook Joris Van Ongeval van het buurtcomité ‘Red de Diepe Straten’. “Dit is echter geen definitief verhaal, want zolang het PRUP niet wordt aangepast, kan er opnieuw een aanvraag voor de opvulling van de putten worden ingediend, zoals dat al gebeurde in 2015, 2017 en 2019. We vragen dat de stad werk maakt van een definitief plan, bijvoorbeeld de aanpassing van het PRUP of een definitieve nabestemming”, aldus van Ongeval.