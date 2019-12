Veel Ninovieters zaten er al op te wachten: drie grote kerstbomen geplaatst in stadscentrum Claudia Van den Houte

09 december 2019

17u59 3 Ninove Drie grote kerstbomen prijken sinds vandaag, maandag, in het Ninoofse stadscentrum. Sommige Ninovieters vreesden al dat ze er niet meer zouden komen.

Op sociale media was er de voorbije dagen ongenoegen over het feit dat het stadscentrum er maar kaal uitzag voor de eindejaarsperiode. Vorige week werd bekend dat de handelaars dit jaar geen kleine kerstbomen meer zouden plaatsen in de winkelstraten, onder meer omdat er geen budget is. Sommige Ninovieters dachten dat er ook geen grote kerstboom meer zou komen. Ze zijn er wat later dan de voorbije jaren, maar maandag plaatsten de stadsdiensten samen met een gespecialiseerde firma drie grote kerstbomen: op de Graanmarkt, op de Centrumlaan en aan buurthuis Berdam - de vroegere ‘nieuwe kerk’. De komende dagen zal een andere firma de kerstbomen verlichten en versieren.

Ook op het nieuws dat er geen kerstboomverbranding is, kwam heel wat reactie. Elk jaar worden in januari de kerstbomen verbrand waarmee de handelaars de winkelstraten in het stadscentrum opfleuren. Aangezien er nu geen (kleine) kerstbomen zijn, besloten de organisatoren de kerstboomverbranding, die normaal op 11 januari zou plaatsvinden, af te lassen. Pascal Carael, voorzitter van de vzw Rechteroever, die de kerstboomverbranding organiseert, weerlegt dat de stad die niet meer zou toelaten uit milieu-overwegingen: “Het stadsbestuur krijgt al jaren een negatief advies vanuit haar diensten, maar heeft dat negatief advies altijd ‘overruled’. Ook dit jaar hadden we toestemming voor de kerstboomverbranding, maar er zijn gewoon geen kerstbomen. Naar de toekomst toe, zullen we bekijken of we opnieuw een kerstboomverbranding of een alternatief, zoals een nieuwjaarsreceptie, zullen organiseren”, aldus Carael.

Komende zaterdag 14 december zijn er tussen 16.30 uur en 19.30 uur wel verschillende vuurshows en andere activiteiten in het stadscentrum.