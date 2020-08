Veel begrip bij carnavalisten voor beslissing stad om Carnaval 2021 af te lassen: “Blij dat Ninove het lef heeft om knoop nu al door te hakken” Claudia Van den Houte

20 augustus 2020

16u36 4 Ninove De meeste carnavalsgroepen lijken begrip te hebben voor de beslissing van het Ninoofse stadsbestuur om Carnaval Ninove 2021 af te gelasten. De beslissing komt voor hen niet te vroeg, ook al werd ze bijna een half jaar op voorhand genomen. “Nu weten we tenminste waar we aan toe zijn”, klinkt het bij de carnavalisten. Voor sommigen mocht de knoop zelfs nog vroeger worden doorgehakt.

Het stadsbestuur maakte woensdag bekend dat er volgend jaar geen carnavalsstoet door de Ninoofse straten zal rijden. Ook andere carnavalsactiviteiten, zoals de prinsaanstelling, het Kindercarnaval, de opening van het carnavalsjaar en de Nacht van de Carnavalist, worden afgelast. De beslissing kwam er kort nadat de carnavalsgroepen een open brief hadden gestuurd naar het stadsbestuur met de vraag naar meer duidelijkheid over Carnaval 2021. Uit die brief bleek al dat de carnavalisten beseften dat Carnaval Ninove in 2021 wellicht niet onder normale omstandigheden zou kunnen doorgaan. Ze reageren dan ook begripvol op de beslissing van de stad.

Geen geld in het laatje

“We vinden het natuurlijk spijtig, maar ik ben blij dat ze in Ninove het lef hebben om als één van de eerste carnavalssteden de beslissing te nemen”, zegt Manu Geeroms van carnavalsgroep Nie Geweun. “We hebben niet het budget voor wagens en kledij van de vorige jaren. Nu de zelfstandigen het zo moeilijk hebben, kunnen we bij hen niet gaan bedelen voor sponsoring. En we kunnen ook onze jaarlijkse evenementen niet organiseren om geld in het laatje te brengen. We hadden onze wagens van vorig jaar al verkocht en met dat budget waren we van plan om een nieuwe wagen, kleiner dan de voorbije jaren, te maken.”

Misschien kunnen er kleinere initiatieven plaatsvinden om de carnavalswereld bij elkaar te houden. Het zou zonde zijn als de carnavalswereld elkaar twee jaar niet zou zien Manu Geeroms, carnavalsgroep Nie Geweun

“Er was al een proefkostuum in de maak en we waren ook al begonnen aan de wagen, maar later dan de vorige jaren. Normaal starten we al in april en hebben we in mei al een proefkostuum, maar gezien de situatie hadden we eerst nog wat afgewacht. Als de coronacijfers verbeteren, hoop ik dat er volgend jaar misschien een stratencarnaval mogelijk is, zonder wagens. Of misschien kunnen er kleinere initiatieven plaatsvinden om de carnavalswereld bij elkaar te houden. Ik weet ook niet goed wat, misschien een carnavalsquiz, als de maatregelen versoepelen? Het zou zonde zijn als de carnavalswereld elkaar twee jaar niet zou zien. We zijn tenslotte allemaal vrienden”, aldus Geeroms. (lees verder onder de foto)

Twijfel bij groepen op financieel vlak

“Het was de enige goede beslissing”, vindt ook Kurt Rossignol van Iejt & Geriejt. “Voor ons mocht die zelfs nog vroeger worden genomen. Er was veel twijfel onder de groepen op financieel vlak, gezien er geen eetfestijnen of andere evenementen konden plaatsvinden. Als keizerlijke groep moeten wij tijdens de volgende stoet de prinsenwacht verzorgen en dat willen we toch goed kunnen doen. We zaten al met een vertraging. Normaal zouden we al gestart zijn, maar we hadden nog afgewacht omdat we wisten dat er nog een vergadering over carnaval gepland stond. Nu weten we waar we aan toe zijn. We hadden het liever anders gezien, maar gezien de omstandigheden die constant veranderen, kon het eigenlijk niet anders.” (lees verder onder de foto)

Ook bij carnavalsgroep Don Jo werd nog niet gestart. “Als de stad gewacht had op de beslissing van de regering en er kwamen geen versoepelingen, dan hadden we als carnavalisten grote problemen gehad, want dan zouden we al gestart zijn met de voorbereidingen”, vertelt Yves Vernaillen van Don Jo. “Dan zouden we daarvoor ook al kosten hebben gemaakt, terwijl we geen of weinig inkomsten hebben en onze vaste kosten, zoals de huur van onze loods, blijven lopen. Op de duur kun je dat niet meer inhalen. Deze beslissing komt niet te vroeg of niet te laat”, stelt Vernaillen.

Nog 5,5 maanden tot stoet

Glen Van Hooland van Smosj vindt ze toch wel wat aan de vroege kant: “Het is geen slechte beslissing, maar de carnavalsstoet zou pas over 5,5 maanden plaatsvinden. Dat is dezelfde tijdsperiode van de lockdown tot nu. Op die tijd kan er nog veel gebeuren. Maar de budgetten zijn er inderdaad niet. Wij hadden wel ons thema al volledig uitgewerkt en een kostuum uitgezocht. We hadden alles gerecupereerd met een paar honderd euro. Met carnavalsradio Enkaavee plannen we trouwens nog iets te doen rond carnaval.”

Ik ben de eerste aangestelde prins die twee jaar na elkaar prins zal zijn Prins Vitsken

Voor Prins Carnaval Ninove 2020 Davy De Vits, alias prins ‘Vitsken’, heeft de afgelasting alvast één voordeel: hij blijft nog een jaar langer prins. “Het is zowel een voordeel als een nadeel”, vindt hij. “Ik ga het natuurlijk niet beleven. Ik ben wel de eerste aangestelde prins die twee jaar na elkaar prins zal zijn. Dit jaar heb ik nog niet veel gehad: de uitreiking van de wisselbekers, van de Don Augustprijs,... gingen niet door. Hopelijk kunnen die volgend jaar nog doorgaan. Ik heb natuurlijk wel de carnavalsstoet 2020 mogen beleven, dat nemen ze me niet meer af. Maar de groepen komen nu op de eerste plaats. Ik sta achter de beslissing van de stad, zolang die oren heeft naar onze vraag voor een financiële tegemoetkoming voor de groepen. Verder zullen we ons best doen om te zien wat er nog kan gebeuren. We moeten allemaal aan één zeel trekken.”