Vandaal die ruit ingooit met steen op heterdaad betrapt door bewoners Koen Baten

09 september 2019

18u34 0 Ninove I n de nacht van zaterdag op zondag werd de politie van Ninove opgeroepen nadat bewoners een steen door hun ruit naar binnen gegooid kregen in de Windmolenstraat in Appelterre-Eichem. De politie kwam meteen ter plaatse en stelde vast dat er twee grote stenen door het raam waren gegooid.

De bewoonster was op dat moment nog naar televisie aan het kijken. De stenen misten haar op een haar na. Toen de politie ter plaatse was hoorden ze plots rumoer op straat en ging een van de agenten kijken. De echtgenoot van de vrouw was na de feiten meteen in zijn auto gesprongen om de dader te gaan zoeken.

Hij merkte een verwarde jongeman op en volgde deze. Hij kon de jongeman in bedwang houden tot de politie aan kwam en de man in de boeien sloeg. De vandaal was vermoedelijk onder invloed van drugs op het moment van de feiten. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht voor een controle en een nacht opgesloten bij de politie.

De jongeman zal zich op een later tijdstip nog moeten verantwoorden voor het vandalisme.