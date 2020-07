Vanaf dinsdag opnieuw volwaardige markt, met alle kramen Claudia Van den Houte

11u50 8 Ninove Er is de voorbije weken heel wat tumult geweest rond de wekelijkse markt in Ninove, maar door de versoepelingen van de veiligheidsraad zal er vanaf volgende dinsdag 7 juli opnieuw een volwaardige markt zijn, met alle kramen.

De vorige coronarichtlijnen beperkten het aantal toegelaten marktkramen tot vijftig. In Ninove werd er voor de 120 kramen met een roulatiesysteem gewerkt, waardoor marktkramers om de drie weken een standplaats hadden en elke markt maar veertig kraampjes telde. Voortaan zullen opnieuw alle marktkramers terechtkunnen op de markt, op hun vertrouwde plek op de Graanmarkt of de Centrumlaan. Er blijven uiteraard wel nog veiligheidsmaatregelen gelden. Zo wordt er nog steeds gevraagd om voldoende afstand te houden, regelmatig de handen te ontsmetten, de looprichting te volgen, blijft een mondmasker aanbevolen en is het aantal toegestane bezoekers beperkt tot één bezoeker per 1,5 lopende meter aan het kraam. Ook de marktkramers moeten de voor hen opgelegde veiligheidsmaatregelen, zoals het dragen van een mondmasker, blijven volgen.

“Wij zijn heel blij met de nieuwe versoepelingen, waardoor we eindelijk weer een volwaardige markt kunnen plaatsen”, reageert een tevreden schepen voor Lokale Economie Alain Triest (Open Vld). “De maatregelen opgelegd door de hogere overheden maakten het ons de afgelopen weken echt niet makkelijk om de markt te organiseren. We hopen dat de Ninovieter snel de weg naar zijn vertrouwde markt zal terugvinden.”

Triest benadrukt wel de belangrijkheid dat de marktbezoekers zich aan de geldende maatregelen houden.