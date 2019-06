Van menselijke piramides tot grote vuurshow: Circus- en straattheaterfestival De Donderdagen blijft groeien met deze zomer 19 voorstellingen Claudia Van den Houte

26 juni 2019

18u59 2 Ninove Circus- en straattheaterfestival ‘De Donderdagen’ brengt deze zomer heel wat straffe acrobatie, humor en zelfs een grote vuurshow naar Ninove. Dit jaar staan er liefst 19 voorstellingen op het programma van binnenlandse- en buitenlandse gezelschappen. ‘De Donderdagen’ gingen 16 jaar geleden klein van start in het buitentheater van cc De Plomblom, maar groeien nog elk jaar.

“Die eerste jaren lokten de voorstellingen zo’n 100 tot 200 mensen, maar na enkele jaren stelden we vast dat er meer en meer toeschouwers kwamen kijken en dat het buitentheater te klein werd”, vertelt cultuurcoördinator Ben Schokkaert. “Nu komen er gemiddeld 700 mensen kijken bij goed weer. Al hebben we ook al voorstellingen gehad met een publiek van 1.000 tot 1.100 man. Als het slecht weer is, zakt de opkomst tot 300 à 400 mensen. Over een hele zomer bekeken, zijn er een paar duizenden toeschouwers.”

‘De Donderdagen’ groeien nog elk jaar. “Het dwingt ons om op zoek te gaan naar voorstellingen die zo’n publiek aankunnen. Het mogen geen te intieme voorstellingen zijn, want dan werkt het niet.” Volgens Schokkaert zijn ‘De Donderdagen’ intussen al goed gekend in de sector. “Dat komt onder meer door de combinatie van Belgische toppers en het internationaal aanbod, en door het grote aantal voorstellingen. Gezelschappen contacteren ons zelf al als ze een nieuwe voorstelling hebben.” Bij het Vlaams Circuscentrum wordt bevestigd dat de bekende namen zijn in het circuit, die op de affiche van ‘De Donderdagen’ staan.

Verbluffende luchtacrobatie

Elke donderdag van juli en augustus vinden er twee of drie gratis voorstellingen plaats in Ninove. Vaak in het stadscentrum, maar ook in het stadspark en op het dorpsplein van Appelterre-Eichem. Daar is opnieuw heel wat spektakel bij. De eerste voorstelling op donderdag 4 juli is de nieuwe show van het Franse gezelschap Les P’tits Bras. “Het is de eerste keer dat ze hun nieuwe voorstelling ‘Bruits de Coulisses’ in Vlaanderen tonen.” Het gaat om een barokspektakel met verbluffende luchtacrobatie. “Het decor is wel 15 meter hoog. Het is een show met trapezes, koorddansers en veel humor.”

Afrikanen bouwen piramides

“Nog opvallend is de voorstelling van Cie Dyptik, een groep jonge dansers uit Zuid-Frankrijk die een voorstelling volledig rond hiphopmuziek brengen op 25 juli. Op 8 augustus zal er voor de eerste keer een Afrikaans gezelschap te zien zijn op De Donderdagen. Amoukanama Circus uit Guinee brengt een heel acrobatische voorstelling en bouwt veel piramides. Op het dorpsplein van Appelterre-Eichem mag je op 18 juli drie heel verschillende voorstellingen verwachten: een plezante, een slapstick- en een muzikale voorstelling. Zowat alle verenigingen in Appelterre werken mee.” Het is een jaarlijkse gewoonte dat De Donderdagen ook telkens eens naar een deelgemeente trekken.

Schokkaert ziet De Donderdagen ook in de toekomst nog verder groeien. “Elk jaar zijn er nieuwe gezichten. Veel Ninovieters komen kijken, maar er zijn ook toeschouwers uit de bredere regio, waaronder vaste bezoekers uit Lede. Ik heb niet het gevoel dat het festival al aan haar verzadigingspunt zit.”

Alle voorstellingen, data, uren en locaties zijn te vinden op www.ninove.be/dedonderdagen.