Van diamanten jubileum tot coronavirus: kleurrijke en indrukwekkende zestigste carnavalsstoet Claudia Van den Houte

01 maart 2020

20u24 7 Ninove Champagne, taart en diamanten: zo vierden de Ninoofse carnavalisten het 60-jarig bestaan van Carnaval Ninove. Het thema ‘60 Kieë Prausj’ werd op een feestelijke manier uitgebeeld in de stoet. Bij de losse groepen werd er vooral ingespeeld op het coronavirus. Nadat de stoet vorig jaar gebukt ging onder extreem slechte weersomstandigheden, bleef het weer dit jaar - ondanks de stormen van de voorbije weken - vrij goed.

Carnaval Ninove bestaat dit jaar zestig jaar. De carnavalisten kregen daarom als algemeen thema ‘60 Kieë Prausj’ mee. De carnavalsgroepen werkten dat thema feestelijk uit op hun eigen manier. Champagne en taart was nooit ver weg. Ook verwerkten verschillende groepen diamanten in hun wagen en/of kostuums, een verwijzing naar een diamanten jubileum (60 jaar). Carnavalsgroep Just Gepast hield zelfs ‘t’ diamant’n bal’. Veneir te Naujg beeldde de stichters van Carnaval Ninove uit op haar wagen, Pier Ver’t Plezier liet het publiek onder het motto ‘altijd prausj’ eendjes vissen tijdens de stoet en Smosj deelde ijsjes uit - een ode aan ijssalon Julienne.

Verschillende jubilea’s

Verschillende groepen vierden ook hun eigen jubileum dit jaar. Nie Geweun, die de voorbije jaren steeds de top drie haalde en meermaals won, stak dit jaar voor haar 25-jaar nog een extra tandje bij, onder het motto ‘Nie Geweun hangt al 25 joeër de bieëst oeëtj!’. De groep had enorme, indrukwekkende bewegende beesten mee in de stoet. Iejt & Geriejt vierde haar 20-jarig jubileum en haalde de champagneflessen boven. Wel Bestetj zette het 22-jarig bestaan van de Don Augustprijs in de kijker. De carnavalisten waren verkleed als clowns, een eerbetoon aan keizer Don August, naar wie de prijs is vernoemd.

Coronavirus

Bij de losse groepen werd er vooral ingespeeld op het coronavirus. Verschillende carnavalisten hadden zich in beschermende kledij gehuld, er was een ‘Nienofse Karranteine’ en er waren gidsen van ‘China Tours’ te zien. Opvallend was ook de wagen van Van ‘t Alverdrau Donker, waarop Geo De Cleer en Willy Verlé van het Omloop Finish Team - vroeger van het Aankomstcomité van de Ronde van Vlaanderen - werden afgebeeld. De Omloop, die finisht in Ninove, viel dit jaar in hetzelfde weekend als carnaval Ninove.

Geen stormweer

Vorig jaar ging de carnavalsstoet door in mineur gezien de slechte weersomstandigheden. Door het stormweer werd de stoet toen ingekort, mochten de carnavalisten niet op hun wagens staan en de mechanismen op hun wagens niet doen werken. Met de stormen van de voorbije weken zat de schrik er bij de carnavalisten een beetje in voor een herhaling van vorig jaar, maar dat was allerminst het geval: de wind viel goed mee en het bleef ook droog. De enige valse noot was een carnavalist die bij het begin van de stoet onder een praalwagen terechtkwam, maar de toestand van de vrouw zou niet zorgwekkend zijn.

Voor Pascal Carael, voorzitter van de Koninklijke Karnavalraad Ninove, werd het een topeditie: “Ik heb magnifieke dingen gezien tijdens de stoet. Hij is prachtig en enorm kleurrijk”, aldus Carael. “Het grote verschil met vorig jaar is het weer. Dit jaar was het gelukkig goed weer. We hebben ook geprobeerd om de carnavalisten milieubewuster te maken en dat lijkt gelukt: de groepen doen alles in vuilzakken en nemen hun afval mee. Er ligt maar weinig vuil op straat. De carnavalsstoet is dus op alle vlakken geslaagd.”