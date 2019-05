Van De Dikke Boulet naar het Vlaamse halfrond: frituriste Ilse Malfroot (VB) haalt 11.191 stemmen Claudia Van den Houte

27 mei 2019

18u38 11 Ninove Ilse Malfroot mag de kiezers van Vlaams Belang gaan vertegenwoordigen als kersvers Vlaams parlementslid. Ze was al voorzitter van Forza Ninove en gemeenteraadslid, en na een carrière als financieel inspecteur bij de Vlaamse overheid, baat ze sinds anderhalf jaar samen met haar man frituur ‘De Dikke Boulet’ uit.

Ilse Malfroot (41) uit Outer kwam voor het eerst op tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in 2012 en is sindsdien gemeenteraadslid voor Forza Ninove. Ze nam zondag voor het eerst deel aan de Vlaamse verkiezingen en haalde 11.191 stemmen. Met haar zesde plaats op de Vlaamse lijst voor Oost-Vlaanderen had ze niet gedacht een zetel in de wacht te slepen. “Afgaand op de resultaten van de vorige Vlaamse verkiezingen, was de zesde plaats in principe geen verkiesbare plaats. Gezien mijn plaats op de lijst had ik geen verwachtingen. Het is een onverhoopt succes”, aldus Malfroot. Het was lange tijd kantje boordje met enkele andere kandidaten, maar toen duidelijk werd dat Ninove na Guy D’haeseleer een tweede Vlaamse volksvertegenwoordiger krijgt, heerste er euforie: “Ik denk dat ik een mooie campagne heb gevoerd. Ik ben veel buiten gekomen en wordt daarvoor nu beloond. Het is een eer om Vlaanderen te mogen vertegenwoordigen. Het zal wel een ander leven zijn.”

De Dikke Boulet

Malfroot en haar man hebben samen sinds anderhalf jaar frituur De Dikke Boulet op de Brusselsesteenweg in Meerbeke. Voordien was ze financieel inspecteur bij de Vlaamse overheid. Ze inspecteerde de zorgkas en kinderdagverblijven. “Ik wou eens iets anders doen. Ik had nood aan iets nieuws”, vertelt ze daarover. “Mijn man heeft altijd in het frituurwezen gewerkt. Zo heb ik mee de stap gezet. Ik geniet ervan om in de frituur te staan. Ik ben graag onder de mensen. De klanten hebben ook heel hard meegeleefd met mijn deelname aan de Vlaamse verkiezingen. Ze hebben me op voorhand veel succes gewenst. Ik denk dat ik mijn goede resultaten ook voor een deel aan hen te danken heb. Door in een frituur te staan, leer je mensen kennen.”

De klanten hebben hard meegeleefd met mijn deelname aan de Vlaamse verkiezingen Ilse Malfroot (Vlaams Belang)

Het worden drukke tijden voor Malfroot, nu ze haar functies als Forza-voorzitter en gemeenteraadslid en haar job als zelfstandige ook moet combineren met een zetel in het Vlaams parlement. “Tijdens mijn campagne heeft vooral mijn man de frituur gedaan. Ik denk dat we extra personeel zullen inschakelen, zodat ik wat meer tijd krijg voor mijn functie in het Vlaams parlement.”

Rusthuisfactuur

In het Vlaams parlement wil ze zich vooral richten op zachtere thema’s. “Ik kom uit de zorginspectie, dus ik denk aan thema’s zoals onderwijs, kinderopvang en rusthuizen. Onder meer aan de rusthuisfactuur en aan de organisatie van het onderwijs mag er voor mij echt iets veranderen. Een zitje in het Vlaams parlement is een goede manier om dingen aan te kaarten.”