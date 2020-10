Van carnavalswinkel naar boetiek in herenkledij: Uitbaatster Kalleballe neemt Herenmode Denijs over Claudia Van den Houte

02 oktober 2020

18u28 1 Ninove Door de coronacrisis moest Fabienne Van Oudenhove, uitbaatster van Kalleballe, haar carnavalswinkel tijdelijk sluiten nadat de verkoop was gekelderd. Nu gaat ze voor een nieuwe uitdaging: ze neemt de bekende boetiek Herenmode Denijs over. “Blij dat ik terug klanten kan bedienen, al is het een heel ander publiek”, aldus Fabienne.

Vorige maand vertelde Fabienne nog dat ze haar carnavalswinkel Kalleballe op de Graanmarkt tijdelijk moest sluiten omdat er door de coronamaatregelen amper nog verkoop was. “Het heeft geen zin om nog open te blijven: dat kost ons meer dan het ons opbrengt”, klonk het toen. Klanten kunnen er wel nog terecht op afspraak. Intussen heeft ze een nieuwe uitdaging gevonden. Ze ruilt de carnavalskledij en -attributen in voor maatpakken, als nieuwe zaakvoerder van Herenmode Denijs, de boetiek in herenkledij in de Langemuntstraat. Ze blijft ook uitbaatster van Kalleballe, van zodra die winkel opnieuw opent.

“Ik raakte een tijd geleden aan de praat met Marc (Denijs, de huidige uitbater, red.) over de coronacrisis en wat dat teweegbrengt”, vertelt Fabienne. “Hij vertelde mij dat zijn verkoopster na de lockdown niet was teruggekomen en dat hij het daardoor moeilijk had. Ik zat zonder werk en hij stond alleen in de winkel. Ik heb daar lang mee in mijn hoofd gezeten, tot ik negen weken geleden van een gemeenschappelijke vriendin hoorde dat Marc wou stoppen. Ik heb daarop mijn stoute schoenen aangetrokken en heb hem een voorstel gedaan om de zaak over te nemen. We zijn overeengekomen dat hij nog twee jaar in dienst blijft om zijn vakkennis door te geven en mij vertrouwd te maken met de winkel.”

Papiermolen beu

“Marc blijft in de winkel staan en blijft ook de inkopen doen. Hij heeft een trouw cliënteel. Ik wil dat behouden. Hij was vooral de papiermolen beu”, aldus Fabienne. Marc beaamt dat: “Ik wou stoppen omdat ik de ‘back office’ niet meer zag zitten. Verkopen doe ik nog altijd graag. Het was een bewuste keuze, ik wou meer rust. Ik werk elke dag. Zelfs op zondag ben ik bezig met opruimen, kuisen... Ik heb mijn zaak al sinds 2 januari 1983. Vandaag heb ik een nieuwe bladzijde omgedraaid”, zegt Marc.

Ik ben vooral blij dat ik terug klanten kan bedienen. Ik miste het contact met de klanten enorm. Al is het wel een heel ander publiek Fabienne Van Oudenhove

“Ik ga vooral mijn ogen de kost geven”, gaat Fabienne verder. “Ik zal zien hoe hij met de klanten omgaat. Het is de bedoeling dat ik de komende twee jaar kennis vergaar. Ik ben vooral blij dat ik terug klanten kan bedienen. Ik miste het contact met de klanten enorm. Het is wel een heel ander publiek. Ik kom mensen tegen die ik al jaren niet meer heb gezien - zonet nog iemand waarmee ik 45 jaar geleden nog in de klas heb gezeten. Het is ook fijn om nieuwe mensen te leren kennen. Het is echt een uitdaging om hier mijn schouders onder te zetten.”

Kalleballe voorlopig nog dicht

Fabienne zal Herenmode Denijs combineren met carnavalswinkel Kalleballe, als die terug opengaat. Wanneer dat zal zijn, is nog steeds onduidelijk. “Voorlopig zie ik dat niet onmiddellijk veranderen. Je mag nog steeds slechts met tien personen aan een tafel zitten op restaurant, dus zijn er nog steeds geen feesten. Mensen ontzien zich de moeite. Deze periode is wel perfect om mij hier in te werken. Door mijn ervaring bij Kalleballe - waar ik ook al 37 jaar aan de slag ben - kan ik ook wel al inschatten welke maten een man heeft. Maatpakken zijn echter een ander verhaal. Daarbij wordt er met buikmaten gewerkt. Het concept van de winkel blijft overigens volledig behouden. Voor mij is er wel een nieuw verhaal gestart.”