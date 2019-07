Valkenier trouwt in middeleeuwse stijl: iedereen welkom op middeleeuws trouwfeest Claudia Van den Houte

03 juli 2019

02u48 0 Ninove Valkenier Mark De Vleminck uit Meerbeke stapt eind deze week in het huwelijksbootje met zijn verloofde Thalya. Het koppel houdt een echt middeleeuws trouwfeest waarop iedereen welkom is, met onder meer riddertornooien te paard, middeleeuwse behendigheids- en steekspelen, roofvogelshows, troubadours, een middeleeuws kampement en meer.

Over het idee voor een middeleeuws trouwfeest hoefden Mark De Vleminck en Thalya Willems niet lang na te denken. “Het is eigenlijk onze job. Naast verdrijvingen (van onder meer duiven, kauwen en meeuwen) en roofvogelshows, doen we ook demonstraties met paarden en werken we mee aan middeleeuwse evenementen. Dit is een moment om iedereen te laten zien waarmee we bezig zijn. Daarnaast is een middeleeuwse trouwfeest, met prins op het witte paard, ook een droom.” Het koppel kent elkaar zeven jaar en is nu bijna vier jaar samen. “Thalya is samen met mij in het vak gerold”, vertelt Mark. “Ze had al een passie voor paarden en raakte na een stage bij een andere valkenier, in het kader van haar opleiding als dierenarts-assistent, ook gefascineerd door roofvogels. Zo hebben we elkaar leren kennen.”

Ridders met lansen en paarden

Hun middeleeuws trouwfeest zal zaterdag, een dag na hun burgerlijk huwelijk, plaatsvinden op de domeinen van Kasteel De Rozerie in Aalst. “Heel het kasteel wordt omgetoverd naar de middeleeuwen. Er zal een middeleeuwse kampement zijn met tenten en mensen in middeleeuwse kledij. Ook is er een riddertornooi te paard. In een behendigheidsparcours tonen de ridders hoe behendig ze zijn met wapens. Later rijden ze elkaar met lansen tegemoet tijdens een steektornooi. Ook roofvogelshows mogen natuurlijk niet ontbreken. Tussendoor zijn er troubadours, acrobaten en demonstraties zwaardvechten. ‘s Avonds treden om 20 uur Bram (van Bram & Lennert) en Dries (De Vleminck, bekend van ‘The Voice’) op. Om 23 uur zorgt een liveband voor muziek. Er is ‘s avonds ook nog een vuurshow. Twee koetsen rijden de mensen van hun parkeerplaats naar het kasteel.” Het koppel is al een jaar bezig met de voorbereidingen. “Het is echt een evenement. De eerste boekingen liggen al sinds Nieuwjaar vast.”

Alvast 400 genodigden

Er is ook eten en drinken, gratis voor de liefst 400 genodigden die een kaart kregen, betalend voor de andere aanwezigen, want iedereen is welkom op het trouwfeest. De toegang is voor iedereen gratis. “Gelukkig kennen we veel mensen in het milieu die zich inzetten voor een vriendenprijs of gratis en kunnen we ook eigen mensen inzetten, wat de kosten wat drukt. Maar 400 genodigden is natuurlijk veel. We hebben een heel grote vrienden- en kennissenkring. Voor de ‘vips’ - de familie en dichte vrienden - is er ook een banket in het kasteel. Ik ben heel vrijgevig en vind het leuk om mensen iets te geven en ze te laten genieten. We zijn de dag van vandaag veel te egoïstisch.”

Het middeleeuws trouwfeest vindt op zaterdag 6 juli van 12 uur tot middernacht plaats op de domeinen van Kasteel De Rozerie in Aalst.