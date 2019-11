Vaderlandslievende verenigingen herdenken Wapenstilstand in Appelterre Claudia Van den Houte

11 november 2019

23u25 0 Ninove In Appelterre hebben de vaderlandslievende verenigingen van Groot-Ninove maandag Wapenstilstand herdacht.

De plaatselijke Strijdersbond voor de Vrede, de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia, de stedelijke basisschool De Oogappel en het Ninoofse stadsbestuur sloegen de handen in elkaar voor de herdenking. Eerst was er een herdenkingsmis in de kerk van Appelterre, opgeluisterd door de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia en het Sint-Gertrudiskoor, voor de oorlogsslachtoffers. Onder meer Ninovieter Sigmond Ghijssels, vaandeldrager en geboren op D-day (6 juni 1944) droeg er een passend gedicht voor. Zijn echtgenote Marie-Therese Hautman droeg het origineel vaandel van de O.M.B.R. Ninove tijdens de bloemenhulde aan het oorlogsmonument in Appelterre, na de misviering. Er werd afgesloten met een receptie in zaal ‘Pax’, waar de leerlingen van De Oogappel hun werkstuk over vrede voorstelden.