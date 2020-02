Urgentieverpleegkundige geeft les in ‘Levensreddend Handelen bij kinderen’ Claudia Van den Houte

25 februari 2020

17u36 4 Ninove In het zaaltje van café Den Belleman vindt op donderdag 12 maart de cursus ‘Levensreddend Handelen bij kinderen tussen 0 en 12 jaar’ plaats.

Lesgever van dienst is Alexander Camerlynck. Hij werkt al 11 jaar op de spoedgevallendienst als urgentieverpleegkundige. “Ik geef al vier jaar les in levensreddend handelen. Ik heb daarvoor zelfs een bedrijfje opgericht: ‘AC Saves Lives’. Ik wil mensen opleiden om te reageren wanneer ze als eerste bij een slachtoffer zijn. Het is zo belangrijk om te beseffen dat wanneer je een notie hebt van eerste hulp, je iemand in nood kan ondersteunen tot wanneer de hulpdiensten toekomen.”

Tijdens de les komen onder meer verstikking/verslikking, vergiftiging, verbranding, koorts bij kinderen, koortsstuipen en reanimatie aan bod. “Ik geef waargebeurde, actuele casussen vanuit mijn professionele carrière om zo de cursisten duidelijk te maken hoe belangrijk het is om iets te doen”, aldus Camerlynck.

De cursus vindt op 12 maart van 19 tot 22 uur plaats in Den Belleman, Denderkaai 38 in Ninove. De prijs bedraagt 34 euro per persoon, syllabus inbegrepen. Inschrijven kan tot 5 maart via Alexandercamerlynck@gmail.com of 0478/79.08.18. Deelnemers krijgen na de les een attest.