Unizo-Ninove lanceert Ninoofse ‘winkelkabàs’ voor weekend van de klant Claudia Van den Houte

01 oktober 2019

15u46 0 Ninove In navolging van de nationale WinkelHier-campagne van Unizo, lanceert de lokale afdeling in Ninove een Ninoofse WinkelHier-tas. Daarrmee wil Unizo-Ninove de lokale handel ondersteunen en in een “trendy” daglicht plaatsen.

De herbruikbare katoenen tassen kregen een Ninoofs opschrift en zullen enkel te verkrijgen zijn bij de lokale handelaars in Ninove. “Er werd bewust gekozen voor een ecologische en lokaal geproduceerde winkeltas. We hopen zo ‘winkelen in Ninove’ in een positief daglicht te stellen tijdens het weekend van de klant op 5 en 6 oktober”, klinkt het bij Unizo-Ninove.