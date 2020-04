UNIZO lanceert ‘Ninove Koopt!’ om online te shoppen in Ninoofse zaken Claudia Van den Houte

02 april 2020

12u55 3 Ninove UNIZO Ninove lanceert een online platform waar klanten online kunnen gaan shoppen bij honderden Ninoofse handelaars.

Door de strenge coronamaatregelen is het voor vele handelaars een zeer moeilijke tijd. Bijna alle winkels moeten immers gesloten blijven. Alleen online verkoop is nog mogelijk. “Ook in deze surreële periode waar onze activiteit als handelaar en ondernemer moeilijk bereikbaar is, worden we creatiever om onze klanten te helpen”, zegt Thijs Wachtelaer van UNIZO Ninove. “We bundelen onze krachten om handelaars uit groot-Ninove gratis te ondersteunen en lanceren ninovekoopt.be. Dat is een unieke online plek waar duizenden mensen heel eenvoudig hun weg kunnen vinden naar alles wat ze nodig hebben: kleding, verzorging, voeding, speelgoed, doe-het-zelf, creatieve zaken,… Laat ons de Ninoofse handelszaken allemaal samen een duwtje in de rug geven.”