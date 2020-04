Uitzending digitale OCMW-raad via YouTube mislukt Claudia Van den Houte

22 april 2020

22u38 0 Ninove De eerste digitale OCMW-raad is woensdagavond mank gelopen.

Nadat de vorige zitting van de OCMW-raad niet doorging door de coronamaatregelen, was er nu een digitale OCMW-raad gepland. De OCMW-raadsleden zouden woensdagavond voor het eerst aan de OCMW-raad kunnen deelnemen vanuit hun ‘kot’. Er werd daarvoor een applicatie op hun tablets geïnstalleerd. Er waren testsessies en alle raadsleden werden persoonlijk gecontacteerd voor extra ondersteuning indien er zich problemen voordeden. De OCMW-raad zou live te volgen zijn via het YouTube-kanaal van de stad, maar de uitzending liep al van bij het begin mis.

Enkele raadsleden kwamen wel in beeld, maar al snel klonk er een vreemd geluid, dat N-VA-raadslid Karolien De Roose lachend omschreef als “Precies ne ressort die gesprongen was”, waarna de uitzending werd beëindigd nog voor de OCMW-raad van start was gegaan. Donderdagavond is er normaal (ook) een digitale gemeenteraad die, als alles goed loopt, te volgen is op het YouTube-kanaal van de stad.