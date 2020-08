Uitgebreide terrassen horecazaken worden verlengd tot eind september, met enkele aanpassingen Claudia Van den Houte

24 augustus 2020

19u01 9 Ninove De Ninoofse horecazaken mogen hun uitgebreide terrassen tot eind september behouden. Dat besliste het Ninoofse stadsbestuur. Er komen wel een aantal aanpassingen. Zo worden de uren voor de Geraardsbergsestraat als terrasstraat opnieuw aangepast en verhuist de terraszone in Meerbeke naar de overkant van de straat.

Sinds eind juni konden alle horecazaken in Ninove die dat wensten hun terras uitbreiden. Het was de bedoeling om met het terrasplan elke horecazaak extra terrasruimte te schenken, om zo de horeca een extra duwtje in de rug te geven in deze moeilijke coronatijden. Dat werd bij de meeste horeca-uitbaters positief onthaald. Omdat er in de Geraardsbergsestraat geen plaats was om de terrassen uit te breiden, werd een deel van die straat zelfs omgevormd tot ‘terrasstraat’. De straat wordt elk weekend tussen bepaalde uren afgesloten voor verkeer, zodat de horecazaken hun terras kunnen uitbreiden. Ook in de Gemeentehuisstraat in deelgemeente Meerbeke nemen de uitgebreide terrassen een deeltje van de straat in.

Het stadsbestuur heeft nu beslist om de uitgebreide terrassen, die aanvankelijk tot eind augustus waren toegelaten, uit te breiden naar eind september. Er komen wel enkele aanpassingen. “De Geraardsbergsestraat zal op zondag maar afgesloten zijn tot 20 uur in plaats van 22 uur”, vertelt schepen van Lokale Economie Alain Triest (Open Vld). Eerder had het bestuur na klachten van buurtbewoners ook al beslist om de straat op zondag pas vanaf 14 uur af te sluiten en niet meer vanaf 10 uur, zoals aanvankelijk gepland. De Geraardsbergsestraat zal dus voortaan elke vrijdag en zaterdag van 18 uur tot 1 uur, en op zondag van 14 uur tot 20 uur worden afgesloten voor het verkeer.

Terrassen Gemeentehuisstraat verhuizen

In de Gemeentehuisstraat in Meerbeke zullen de terrassen worden verplaatst naar de parking aan de overkant van de straat. “De woning naast de bakkerij wordt immers afgebroken”, verklaart schepen Triest. “Er was daarvoor een vergunning voor de inname van het openbaar domein afgeleverd en er is een veiligheidsperimeter waarmee rekening moet worden gehouden. Daarom verhuizen de terrassen naar de parkeerzone rechtover café Oud Withuis.” Daan De Dijn, de uitbater van café Tuup in de Gemeentehuisstraat, vindt dat jammer: “Het terras zal nu niet meer aan mijn café gelegen zijn. Ik kan er dus niets mee doen. De werken waarvan sprake zijn al bezig, de aannemer zegt zelf dat het terras voor hem mag blijven. Ik begrijp dus het probleem niet.”

Een uitgebreid terras maakt toch wel veel verschil, zeker als we nog een tijdje goed weer krijgen Sabine Arijs, uitbaatster café ‘t Oud Stadhuis

In het stadscentrum verandert er verder niets en klinken de café-uitbaters wel tevreden. “Een uitgebreid terras maakt toch wel veel verschil”, zegt Sabine Arijs van café ‘t Oud Stadhuis in de Langemuntstraat. “Zeker als we nog een tijdje goed weer krijgen. Binnen in mijn zaak kunnen er slechts 26 mensen plaatsnemen, dus met mijn binnencapaciteit alleen wordt het moeilijk”, aldus Arijs. “Voor ons maakt het niet zoveel verschil, want wij hebben een afspraak met onze buren dat we ons terras mogen uitbreiden als zij gesloten zijn en we hebben sowieso al een ruim terras, maar ik vind het wel een goed initiatief van de stad”, zegt Thomas Van Laethem, uitbater van café De Nieuwe Klok op de Graanmarkt.

“De vraag om de uitgebreide terrassen te verlengen, kwam vanuit de horeca zelf”, aldus schepen Triest. “We zijn daarop ingegaan aangezien alles vrij goed is verlopen. Er waren wel een aantal klachten over nachtlawaai, maar de horeca-uitbaters hebben zich aan de regels gehouden, zelfs al waren er soms klanten die lastig deden.”